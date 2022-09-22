Рейтинг@Mail.ru
Финансирование проекта по патриотическому воспитанию детей увеличат - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/finansirovanie-1818711548.html
Финансирование проекта по патриотическому воспитанию детей увеличат
Финансирование проекта по патриотическому воспитанию детей увеличат - РИА Новости, 22.09.2022
Финансирование проекта по патриотическому воспитанию детей увеличат
Финансовое обеспечение федерального проекта по патриотическому воспитанию детей планируется увеличить из-за комплекса мер по развитию системы гражданского... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:51
2022-09-22T15:52
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808289757_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_2ba64cb490488f31e84fbe47646ba8bd.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Финансовое обеспечение федерального проекта по патриотическому воспитанию детей планируется увеличить из-за комплекса мер по развитию системы гражданского воспитания учащихся, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости."Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций в 2023 году на 14 652,3 млн рублей, в 2024 году на 19 858,3 млн рублей", - говорится в документе.Также увеличат финансирование обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами России в 2023 - 2024 годах на 970,9 миллиона рублей ежегодно.
https://ria.ru/20220921/putin-1818407066.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808289757_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_bc315c500c5978b24acd1030f27dd6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
15:51 22.09.2022 (обновлено: 15:52 22.09.2022)
 
Финансирование проекта по патриотическому воспитанию детей увеличат

Финансовое обеспечение проекта по патриотическому воспитанию детей планируется увеличить

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Финансовое обеспечение федерального проекта по патриотическому воспитанию детей планируется увеличить из-за комплекса мер по развитию системы гражданского воспитания учащихся, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций в 2023 году на 14 652,3 млн рублей, в 2024 году на 19 858,3 млн рублей", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 13:44
Путин поручил создать центры патриотического воспитания
Также увеличат финансирование обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами России в 2023 - 2024 годах на 970,9 миллиона рублей ежегодно.
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала