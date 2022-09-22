https://ria.ru/20220922/finansirovanie-1818711548.html

Финансирование проекта по патриотическому воспитанию детей увеличат

Финансирование проекта по патриотическому воспитанию детей увеличат - РИА Новости, 22.09.2022

Финансирование проекта по патриотическому воспитанию детей увеличат

Финансовое обеспечение федерального проекта по патриотическому воспитанию детей планируется увеличить из-за комплекса мер по развитию системы гражданского... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:51

2022-09-22T15:51

2022-09-22T15:52

общество

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Финансовое обеспечение федерального проекта по патриотическому воспитанию детей планируется увеличить из-за комплекса мер по развитию системы гражданского воспитания учащихся, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости."Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций в 2023 году на 14 652,3 млн рублей, в 2024 году на 19 858,3 млн рублей", - говорится в документе.Также увеличат финансирование обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами России в 2023 - 2024 годах на 970,9 миллиона рублей ежегодно.

https://ria.ru/20220921/putin-1818407066.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия