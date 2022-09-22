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На нацпроект "Наука и университеты" направят 145 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220922/finansirovanie-1818689839.html
На нацпроект "Наука и университеты" направят 145 миллиардов рублей
На нацпроект "Наука и университеты" направят 145 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2022
На нацпроект "Наука и университеты" направят 145 миллиардов рублей
Власти РФ планируют направить на нацпроект "Наука и университеты" 145 миллиардов рублей в 2023 году, 155 миллиардов рублей - в 2024 годах, сообщается в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:48
2022-09-22T14:56
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россия
правительство рф
наука
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на нацпроект "Наука и университеты" 145 миллиардов рублей в 2023 году, 155 миллиардов рублей - в 2024 годах, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Наука и университеты" запланированы в 2023 году в объеме 144 824,6 миллиона рублей, в 2024 году - 154 744,5 миллиона рублей," - говорится в документе. Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 390-ФЗ, в 2023 году уменьшены на 7 731,4 миллиона рублей, в 2024 году увеличены на 16 600,6 миллиона рублей, указывается в документе.
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экономика, россия, правительство рф, наука
Наука, Экономика, Россия, Правительство РФ, Наука
14:48 22.09.2022 (обновлено: 14:56 22.09.2022)
 
На нацпроект "Наука и университеты" направят 145 миллиардов рублей

На нацпроект "Наука и университеты" планируют направить 145 миллиардов рублей в 2023 году

CC0 / WikiImages / Лазерный эксперимент
Лазерный эксперимент - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
CC0 / WikiImages /
Лазерный эксперимент. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на нацпроект "Наука и университеты" 145 миллиардов рублей в 2023 году, 155 миллиардов рублей - в 2024 годах, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Наука и университеты" запланированы в 2023 году в объеме 144 824,6 миллиона рублей, в 2024 году - 154 744,5 миллиона рублей," - говорится в документе.
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Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 390-ФЗ, в 2023 году уменьшены на 7 731,4 миллиона рублей, в 2024 году увеличены на 16 600,6 миллиона рублей, указывается в документе.
 
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