https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html
Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара
Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара - РИА Новости, 22.09.2022
Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации военный комиссариат организовал раздачу повесток резервистам... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:34
2022-09-22T12:34
2022-09-22T12:34
специальная военная операция на украине
общество
россия
краснодар
краснодарский край
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации военный комиссариат организовал раздачу повесток резервистам на улицах Краснодара.Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в сети стали распространятся фальшивые сообщения о том, что на на улицах Краснодара люди в военной форме раздают повестки.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
https://ria.ru/20220922/voditeli-1818571113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, краснодар, краснодарский край, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Частичная мобилизация в России
Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара
Оперштаб Краснодарского края опроверг фейк о раздаче повесток на улицах города