https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html

Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара

Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара - РИА Новости, 22.09.2022

Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации военный комиссариат организовал раздачу повесток резервистам... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:34

2022-09-22T12:34

2022-09-22T12:34

специальная военная операция на украине

общество

россия

краснодар

краснодарский край

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации военный комиссариат организовал раздачу повесток резервистам на улицах Краснодара.Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в сети стали распространятся фальшивые сообщения о том, что на на улицах Краснодара люди в военной форме раздают повестки.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

https://ria.ru/20220922/voditeli-1818571113.html

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краснодар

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Кирилл Волков

общество, россия, краснодар, краснодарский край, частичная мобилизация в россии