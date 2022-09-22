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Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара
Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара - РИА Новости, 22.09.2022
Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации военный комиссариат организовал раздачу повесток резервистам... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:34
2022-09-22T12:34
специальная военная операция на украине
общество
россия
краснодар
краснодарский край
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации военный комиссариат организовал раздачу повесток резервистам на улицах Краснодара.Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в сети стали распространятся фальшивые сообщения о том, что на на улицах Краснодара люди в военной форме раздают повестки.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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общество, россия, краснодар, краснодарский край, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Частичная мобилизация в России
12:34 22.09.2022
 
Кубанские власти опровергли фейк о раздаче повесток на улицах Краснодара

Оперштаб Краснодарского края опроверг фейк о раздаче повесток на улицах города

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Театральную площадь Краснодара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации военный комиссариат организовал раздачу повесток резервистам на улицах Краснодара.
Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в сети стали распространятся фальшивые сообщения о том, что на на улицах Краснодара люди в военной форме раздают повестки.
"Это фейк. Военный комиссариат не занимается раздачей повесток на улицах. Работа ведется только адресно и только с теми резервистами, которые обладают нужными военно-учетными специальностями, имеют опыт военной службы", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
МВД России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 00:14
МВД опровергло данные, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКраснодарКраснодарский крайЧастичная мобилизация в России
 
 
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