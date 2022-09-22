https://ria.ru/20220922/elektrosnabzhenie-1818808864.html
Премьер Эстонии призвала жителей готовиться к проблемам с электроснабжением
Премьер Эстонии призвала жителей готовиться к проблемам с электроснабжением - РИА Новости, 22.09.2022
Премьер Эстонии призвала жителей готовиться к проблемам с электроснабжением
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:01
2022-09-22T22:01
2022-09-22T22:01
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кая каллас
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ТАЛЛИН, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы."Хотя Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, временные проблемы с электроснабжением все же могут возникнуть. К возможным отключениям электроэнергии разумно быть готовыми всем – и госучреждениям, и компаниям, и каждому человеку. Я призываю вас подумать о том, как справиться с отключением электроэнергии",- сказала в четверг Каллас, выступая по эстонскому телевидению.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
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в мире, кая каллас, эстония, россия, экономика
В мире, Кая Каллас, Эстония, Россия, Экономика
Премьер Эстонии призвала жителей готовиться к проблемам с электроснабжением
Премьер Эстонии Каллас призвала жителей готовиться к проблемам с электроснабжением