https://ria.ru/20220922/elektropodstantsiya-1818671386.html

На электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство

На электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство - РИА Новости, 22.09.2022

На электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство

Взрывное устройство было сброшено утром с воздуха на электроподстанцию Суджа в Курской области, перебоев с энергией не допущено, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:49

2022-09-22T13:49

2022-09-22T13:55

происшествия

курская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывное устройство было сброшено утром с воздуха на электроподстанцию Суджа в Курской области, перебоев с энергией не допущено, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор. Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220922/melitopol-1818611740.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область