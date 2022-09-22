https://ria.ru/20220922/elektropodstantsiya-1818671386.html
На электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство
На электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство - РИА Новости, 22.09.2022
На электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство
Взрывное устройство было сброшено утром с воздуха на электроподстанцию Суджа в Курской области, перебоев с энергией не допущено, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:49
2022-09-22T13:49
2022-09-22T13:55
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывное устройство было сброшено утром с воздуха на электроподстанцию Суджа в Курской области, перебоев с энергией не допущено, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор. Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220922/melitopol-1818611740.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине
13:49 22.09.2022 (обновлено: 13:55 22.09.2022)
На электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство
Курский губернатор Старовойт: на электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство