https://ria.ru/20220922/ekoturizm-1819536861.html

Москвичей познакомят с правилами экологического туризма

Москвичей познакомят с правилами экологического туризма - РИА Новости, 26.09.2022

Москвичей познакомят с правилами экологического туризма

Специалисты Мосприроды проведут экозанятия, посвященные экологическому туризму, они пройдут с 22 по 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-22T16:47

2022-09-22T16:47

2022-09-26T14:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты Мосприроды проведут экозанятия, посвященные экологическому туризму, они пройдут с 22 по 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."С 22 по 30 сентября на природных территориях и в экоцентрах специалисты Мосприроды проведут более 15 бесплатных экозанятий, посвященных теме экологического туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.Марафон мероприятий от Мосприроды посвящен трем экологическим праздникам.Так, специалисты расскажут, как обходиться без автомобиля, и познакомят всех желающих с правилами экотуристического движения. Для этого они подготовили квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры об экотуризме.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, туризм, новости - туризм