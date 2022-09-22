https://ria.ru/20220922/ekoturizm-1819536861.html
Москвичей познакомят с правилами экологического туризма
Москвичей познакомят с правилами экологического туризма - РИА Новости, 26.09.2022
Москвичей познакомят с правилами экологического туризма
Специалисты Мосприроды проведут экозанятия, посвященные экологическому туризму, они пройдут с 22 по 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-22T16:47
2022-09-22T16:47
2022-09-26T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты Мосприроды проведут экозанятия, посвященные экологическому туризму, они пройдут с 22 по 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."С 22 по 30 сентября на природных территориях и в экоцентрах специалисты Мосприроды проведут более 15 бесплатных экозанятий, посвященных теме экологического туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.Марафон мероприятий от Мосприроды посвящен трем экологическим праздникам.Так, специалисты расскажут, как обходиться без автомобиля, и познакомят всех желающих с правилами экотуристического движения. Для этого они подготовили квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры об экотуризме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, туризм, новости - туризм
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Туризм, Новости - Туризм
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты Мосприроды проведут экозанятия, посвященные экологическому туризму, они пройдут с 22 по 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"С 22 по 30 сентября на природных территориях и в экоцентрах специалисты Мосприроды проведут более 15 бесплатных экозанятий, посвященных теме экологического туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.
Марафон мероприятий от Мосприроды
посвящен трем экологическим праздникам.
"Во второй половине сентября во многих странах отмечают три важные экологические даты: 22 сентября празднуется Всемирный день без автомобиля, 26 сентября – Всемирный день здоровья окружающей среды, а 27 сентября – Всемирный день туризма. Именно этим праздникам посвящен марафон мероприятий от Мосприроды" - отметила пресс-служба.
Так, специалисты расскажут, как обходиться без автомобиля, и познакомят всех желающих с правилами экотуристического движения. Для этого они подготовили квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры об экотуризме.