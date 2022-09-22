https://ria.ru/20220922/donetsk-1818646827.html

После удара ВСУ по центру Донецка есть погибшие

После удара ВСУ по центру Донецка есть погибшие - РИА Новости, 22.09.2022

После удара ВСУ по центру Донецка есть погибшие

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в четверг, что в результате обстрела украинскими войсками рынка в центре города много пострадавших, есть погибшие. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:38

2022-09-22T12:38

2022-09-22T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в четверг, что в результате обстрела украинскими войсками рынка в центре города много пострадавших, есть погибшие.Кулемзин ранее заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход Крытого рынка, "прилеты" в районе "Донецк сити"."По поступившей информации, в результате обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших - есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)