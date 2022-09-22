https://ria.ru/20220922/donetsk-1818646827.html
После удара ВСУ по центру Донецка есть погибшие
После удара ВСУ по центру Донецка есть погибшие - РИА Новости, 22.09.2022
После удара ВСУ по центру Донецка есть погибшие
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в четверг, что в результате обстрела украинскими войсками рынка в центре города много пострадавших, есть погибшие. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:38
2022-09-22T12:38
2022-09-22T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в четверг, что в результате обстрела украинскими войсками рынка в центре города много пострадавших, есть погибшие.Кулемзин ранее заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход Крытого рынка, "прилеты" в районе "Донецк сити"."По поступившей информации, в результате обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших - есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк)
12:38 22.09.2022 (обновлено: 12:43 22.09.2022)
После удара ВСУ по центру Донецка есть погибшие
Мэр Донецка Кулемзин: после удара ВСУ по центру города есть погибшие и много пострадавших