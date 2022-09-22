https://ria.ru/20220922/donbass-1818771602.html

Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе

Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что украинские боевики восемь лет убивают РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:49

2022-09-22T18:49

2022-09-22T18:51

специальная военная операция на украине

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что украинские боевики восемь лет убивают людей в Донбассе."Несмотря на это, нам сегодня пытаются навязать совершенно иной нарратив про российскую агрессию, как первичную причину всех бед, игнорируя при этом то, что более восьми лет украинская армия и боевики националистических формирований безнаказанно убивали и убивают жителей Донбасса только потому, что они отказались признать результаты преступного, кровавого, антиконституционного госпереворота в Киеве, решили отстаивать свои права, которые были гарантированы конституцией Украины", - заявил Лавров на заседании СБ ООН по Украине.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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Кирилл Волков

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