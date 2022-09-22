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Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе
Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что украинские боевики восемь лет убивают РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:49
2022-09-22T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
украина
совет безопасности оон
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что украинские боевики восемь лет убивают людей в Донбассе."Несмотря на это, нам сегодня пытаются навязать совершенно иной нарратив про российскую агрессию, как первичную причину всех бед, игнорируя при этом то, что более восьми лет украинская армия и боевики националистических формирований безнаказанно убивали и убивают жителей Донбасса только потому, что они отказались признать результаты преступного, кровавого, антиконституционного госпереворота в Киеве, решили отстаивать свои права, которые были гарантированы конституцией Украины", - заявил Лавров на заседании СБ ООН по Украине.
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в мире, сергей лавров, россия, украина, совет безопасности оон, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:49 22.09.2022 (обновлено: 18:51 22.09.2022)
 
Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе

Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события с 2014 года в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что украинские боевики восемь лет убивают людей в Донбассе.
"Несмотря на это, нам сегодня пытаются навязать совершенно иной нарратив про российскую агрессию, как первичную причину всех бед, игнорируя при этом то, что более восьми лет украинская армия и боевики националистических формирований безнаказанно убивали и убивают жителей Донбасса только потому, что они отказались признать результаты преступного, кровавого, антиконституционного госпереворота в Киеве, решили отстаивать свои права, которые были гарантированы конституцией Украины", - заявил Лавров на заседании СБ ООН по Украине.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияУкраинаСовет Безопасности ООНООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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