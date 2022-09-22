https://ria.ru/20220922/donbass-1818748734.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:26

2022-09-22T17:26

2022-09-22T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483972_0:150:3276:1993_1920x0_80_0_0_19d387b19acc647bf56e9fe830ac7f0b.jpg

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра; 16.15 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новоселовка: произведено десять выстрелов из танка", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что украинские войска в 16.53 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а в 17.07 - еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220922/donbass-1818729603.html

https://ria.ru/20220922/obstrel-1818742571.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато