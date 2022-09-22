Украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра; 16.15 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новоселовка: произведено десять выстрелов из танка", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство заявило, что украинские войска в 16.53 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а в 17.07 - еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.