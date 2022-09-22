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Украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/donbass-1818748734.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:26
2022-09-22T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра; 16.15 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новоселовка: произведено десять выстрелов из танка", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что украинские войска в 16.53 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а в 17.07 - еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220922/donbass-1818729603.html
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818742571.html
донецк (днр)
горловка
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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
17:26 22.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Горловку, Новоселовку и Донецк

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра; 16.15 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новоселовка: произведено десять выстрелов из танка", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 16:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Кроме того, представительство заявило, что украинские войска в 16.53 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а в 17.07 - еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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