https://ria.ru/20220922/donbass-1818591242.html

Украинские войска обстреляли Енакиево

Украинские войска обстреляли Енакиево - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска обстреляли Енакиево

Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в ДНР, выпущено пять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:27

2022-09-22T08:27

2022-09-22T08:27

специальная военная операция на украине

в мире

енакиево

сша

донецкая народная республика

bae systems

сцкк

lockheed martin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483972_0:150:3276:1993_1920x0_80_0_0_19d387b19acc647bf56e9fe830ac7f0b.jpg

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в ДНР, выпущено пять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Енакиево: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818482101.html

енакиево

сша

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, енакиево, сша, донецкая народная республика, bae systems, сцкк, lockheed martin