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Украинские войска обстреляли Енакиево - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Енакиево
Украинские войска обстреляли Енакиево - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска обстреляли Енакиево
Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в ДНР, выпущено пять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:27
2022-09-22T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
енакиево
сша
донецкая народная республика
bae systems
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в ДНР, выпущено пять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Енакиево: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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енакиево
сша
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в мире, енакиево, сша, донецкая народная республика, bae systems, сцкк, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Енакиево, США, Донецкая Народная Республика, BAE Systems, СЦКК, Lockheed Martin
08:27 22.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Енакиево

В ДНР заявили. что украинские войска обстреляли Енакиево пятью ракетами из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в ДНР, выпущено пять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Енакиево: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕнакиевоСШАДонецкая Народная РеспубликаBAE SystemsСЦККLockheed Martin
 
 
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