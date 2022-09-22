https://ria.ru/20220922/donbass-1818591242.html
Украинские войска обстреляли Енакиево
Украинские войска обстреляли Енакиево - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска обстреляли Енакиево
Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в ДНР, выпущено пять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:27
2022-09-22T08:27
2022-09-22T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
енакиево
сша
донецкая народная республика
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сцкк
lockheed martin
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в ДНР, выпущено пять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Енакиево: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818482101.html
енакиево
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, енакиево, сша, донецкая народная республика, bae systems, сцкк, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Енакиево, США, Донецкая Народная Республика, BAE Systems, СЦКК, Lockheed Martin
Украинские войска обстреляли Енакиево
В ДНР заявили. что украинские войска обстреляли Енакиево пятью ракетами из РСЗО HIMARS