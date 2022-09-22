https://ria.ru/20220922/donbass-1818590458.html

Беженцы из Донбасса рассказали, что считают себя русскими еще с 2014 года

Беженцы из Донбасса рассказали, что считают себя русскими еще с 2014 года - РИА Новости, 22.09.2022

Беженцы из Донбасса рассказали, что считают себя русскими еще с 2014 года

Беженцы из Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, рассказали РИА Новости, что уже давно считают себя... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:19

2022-09-22T08:19

2022-09-22T09:44

россия

донбасс

донецк (днр)

в мире

референдум в донбассе

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АЗОВ (Ростовская область), 22 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Беженцы из Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, рассказали РИА Новости, что уже давно считают себя русскими, но обязательно примут участие в референдуме, чтобы это подтвердить."Про референдум, конечно, слышала, везде громко говорят об этом. Но я считаю, что мой родной Мариуполь еще с 2014 года прошел весь референдум, и мы уже давно в России. Но раз нужны такие подтверждения, конечно, я отношусь к этому положительно и приму в нем участие", - рассказала РИА Новости Валентина Наумович, которая в марте с семьей переехала в Ростовскую область.Она добавила, что родилась в Краснодарском крае и всегда душой была с Россией. "Когда появилась линия разграничения, я очень страдала, поэтому сейчас я дома и с удовольствием под крыло России иду", - сказала собеседница агентства.Ольга, которая в середине июня приехала в Азов со своей шестилетней дочерью из Донецка, также намерена голосовать. "Мы этого события ждали восемь с половиной долгих лет. Эти годы были очень сложными для нас, как и для всего Донбасса, поэтому эта новость стала для нас очень важной и радостной... Голосовать, конечно, планирую. Пока не узнавала, как это будет происходить, но намерена выяснить в ближайшее время, зарегистрироваться и голосовать", - сказала она, добавив, что после планирует вернуться жить в родной город.Наталья Андреева, также приехавшая с семьей из Донецка, ждет больших перемен после референдума. "Быстрее примите нас в состав РФ. Помощь, думаем, нам больше будет в этой беде", - отметила она.

https://ria.ru/20220921/koll-tsentr-1818527532.html

https://ria.ru/20220921/referendum-1818519164.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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"Мы этого события ждали долгих 8 лет" – беженцы с Донбасса о референдуме "Мы этого события ждали долгих 8 лет" – беженцы с Донбасса о референдуме 2022-09-22T08:19 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, донецк (днр), в мире, референдум в донбассе