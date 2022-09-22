https://ria.ru/20220922/dodik-1818538104.html

Милорад Додик: мы с пониманием отнесемся к итогам референдумов в Донбассе

Милорад Додик: мы с пониманием отнесемся к итогам референдумов в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022

Милорад Додик: мы с пониманием отнесемся к итогам референдумов в Донбассе

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной рассказал, о чем говорил с... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:30

2022-09-22T09:30

2022-09-22T10:00

интервью

милорад додик

республика сербская

босния и герцеговина

россия

нато

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной рассказал, о чем говорил с президентом России Владимиром Путиным, готовы ли в Республике Сербской направить наблюдателей на референдумы в ЛДНР, чего он ожидает от грядущих выборов в стране, а также за кого будет болеть в матче Россия-Босния и Герцеговина в ноябре.– Господин Додик, каковы ваши главные итоги визита в Россию и встречи президентом Путиным, о чем вам удалось договориться? Речь шла, прежде всего, об энергетическом сотрудничестве?– Президент Путин является большим другом сербского народа, как и всех остальных народов, поэтому мы всегда с особым вниманием относимся к нашим встречам. Безусловно, на первом месте был разговор об энергетике. Мы пришли к тому, что все наши проекты, включая газ и строительство газопровода и теплоэлектростанций в Республике Сербской (будут продолжены – ред.) в сотрудничестве с компанией "Зарубежнефть", которая уже имеет нефтеперерабатывающий завод в Республике Сербской. И мы согласились, что это сотрудничество успешное, и следует его только продолжать и улучшать. Разговор был важным и очень интересным.Мы, обсудили и внешнеполитическую ситуацию, и те движения, которые происходят вокруг, коснулись и актуальных проблем. Россия по-прежнему является нашим партнерским государством, несмотря на те санкции, которые были введены против РФ и которые имеют негативные последствия, прежде всего, по отношению к тем, кто их вводил, то есть к Евросоюзу. Республика Сербская надежно снабжается источниками энергии из России. Мы являемся не самым крупным потребителем, но, тем не менее, важным. Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании "Газпром". Было озвучено, что "Газпром" также принимает на себя обязательства продолжать данную работу. И были подтверждены все наши ранее оговоренные планы. Сейчас Республике Сербской необходимо решить, в частности, вопросы, которые относятся к различным процедурам. Тем не менее, было подтверждено, что "Газпром" готов проводить и реализовывать дальнейшие проекты в Республике Сербской.– А в каких валютах сейчас идет торговля с "Газпромом"? Если не в национальных, то возможно ли перевести ее на национальные валюты?– Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит "Газпром". До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с "Газпромом" мы согласимся на то предложение, которое они нам предоставят.– Господин Додик, ранее республики Донбасса заявили о желании провести референдум о присоединении к России. Как вы смотрите на эти процессы? Возможно ли направление наблюдателей от Республики Сербской на референдумы, которые пройдут в ЛНР и ДНР, если это по срокам получится?– Безусловно, наши люди приезжали на подобные мероприятия и часто участвовали в качестве наблюдателей в российских выборах, по этому вопросу у них есть опыт, и будет честью поучаствовать в таком важном событии. Безусловно, вопрос референдума является важной темой в последние дни, и мы считаем, что вопрос о присоединении является автономным решением как этих областей, так и самой России. Поэтому мы будем уважать их выбор и тот способ интеграции, который они выберут. Безусловно, в этих областях преимущественно живет российский народ, поэтому мы с пониманием относимся к их желанию и считаем, что объективно их выражение и желание присоединиться к России.– В самой Боснии и Герцеговине в октябре пройдут выборы, не ожидается ли каких-то провокаций?– Я, безусловно, ожидаю победы своей партии на всех тех позициях, на которых она представлена. Я выдвигаюсь на пост президента Республики Сербской, госпожа Желька Цвиянович, которая до сегодняшнего момента занимала этот пост, баллотируется на пост члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа. Эти должности являются самыми важными в данных выборах, и я, безусловно, ожидаю исключительно абсолютной победы, и все предварительные опросы подтверждают, что это будет именно так. Что касается самой кампании, то до сегодняшнего момента она проходила стабильно и мирно. Безусловно, как и следует быть предвыборной кампании, существуют определенные дискуссии, но мы ожидаем, что сами выборы пройдут мирно и в подобающих условиях, так как всегда у нас серьезное наблюдение – присутствуют наблюдатели из Евросоюза и из России. Поэтому мы ожидаем, что проведение выборов будет оценено на самом высоком уровне.– Опасаетесь ли вы возможного вмешательства со стороны западных структур?– Безусловно, я вижу подобную ситуацию вмешательства со стороны Запада каждый день, у Запада есть свои фавориты на выборах, а по другую сторону нахожусь я. Против меня были введены британские, американские санкции, также с той стороны выдвигаются свои локальные фавориты, присутствует постоянное давление на общественное мнение, но я уже в ходе предыдущих выборов научился с ними справляться, поэтому не ожидаю, что вмешательство со стороны Запада как-то повлияет на результаты выборов. Более того, появляется информация о том, что со стороны Запада финансируются определенные кандидаты, им оказывается логистическая поддержка, в том числе в социальных сетях. Но народ уже распознал подобные действия, и они не являются популярными.– Вы упоминали ранее, что в Боснии и Герцеговине сейчас чувствуется некоторое разочарование Европой, Евросоюзом, в том числе, потому что Брюссель отказал БиГ в статусе претендента на членство. Кроме того, вы говорили, что сценарий, при котором Босния и Герцеговина может войти в НАТО, вообще невозможен. Вы остаетесь на этих позициях?– Сербский народ, Республика Сербская не поддерживают вступление в НАТО, и это является нашей постоянной позицией, несмотря на все события на глобальной сцене, на давление и на различные факторы, которые подталкивают к подобному решению о вступлении в НАТО. Народ Республики Сербской имеет свое решение по этому поводу, в том числе Народная Скупщина Республики Сербской приняла решение, при котором вступление в НАТО невозможно.Что касается Евросоюза, то 10 лет назад это было многообещающим направлением, но сейчас ситуация сильно изменилась. Европа по-прежнему не реагирует на изменения, которые происходят в мире, поэтому больше у Евросоюза нет такой поддержки, какая была раньше.– Вы упоминали, что вам звонили чуть ли не из Брюсселя перед тем, как вы должны были поехать на ПМЭФ, чтобы вы не ехали в Россию. Перед нынешним визитом в Россию тоже были звонки?– Действительно, накануне визита на Петербургский экономический форум такие звонки поступали. В этот раз таких звонков не было, что показывает, что нам удалось отстоять свою решительную позицию и своим визитом на Питерский форум мы показали, что у кого-то может быть и другое мнение.Российская Федерация является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает нам поддержку, которую мы все время и постоянно чувствуем. В том числе в Совете безопасности ООН, когда со стороны англичан было выдвинуто предложение через резолюцию обозначить сербский народ как народ, который совершил геноцид в ХХ веке. Российская Федерация выступила против данного решения, и мы, безусловно, этого никогда не забудем. Потому что после принятия подобной резолюции на сербский народ была бы наклеена этикетка геноцидного народа, а мы прекрасно знаем, что даже у Германии, которая совершала преступления, такого статуса нет. Поэтому данную помощь и данное решение со стороны Российской Федерации мы никогда не забудем и за это спасибо президенту Владимиру Путину и Российской Федерации.– Похожие инициативы теперь выдвигаются в отношении РФ, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма, а на днях глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе предложил провести трибунал над россиянами за действия на Украине. Что вы по этому поводу думаете?– В случае Югославии данные процессы подобной инициативы уже показали себя как неподобающие. Что касается подобной ситуации по отношению к Российской Федерации, это просто невозможно. Подобное можно было совершать по отношению к маленькой стране, какой являемся мы, но невозможно по отношению к России, это огромное государство, которое играет значительную международную роль. Но очевидно, что им нравятся подобные действия, и они считают, что у них есть право решать за других. Например, американцы ни разу в истории не позволили начать какое-либо уголовное дело в отношении преступлений американских военных. Но при этом им нравится читать лекции всем остальным.– В ноябре пройдет товарищеский матч между Боснией и Герцеговиной и Россией. Будете ли вы смотреть игру?– Я, честно признаюсь, не являюсь болельщиком сборной Боснии и Герцеговины. Но, в то же время, благодарен футбольному совету Боснии и Герцеговины, что он создал условия для проведения подобного матча. Половина Боснии и Герцеговины со стороны мусульманско-боснийской части выступает против этой игры, но я ожидаю, что она состоится. При этом некоторые игроки из этой части страны могут просто не выйти на поле. Но я считаю, что это прекрасное событие, потому что спорт только укрепляет дружбу. И, конечно, если у меня будет возможность, я буду следить за матчем, прежде всего, из-за того, что играет Российская Федерация.– Вы также упоминали, что намерены расширять культурное сотрудничество между Республикой Сербской и Россией. Упоминали храм в Бане-Луке, который хотите восстановить. Удалось ли это обсудить с российским президентом?– Да, нам удалось это обсудить. Это является регулярной темой наших встреч. Данный проект является очень сложным и предъявляет высокие требования к реализации. Мы от Русской православной церкви получили макет и проект церкви, которая находилась в Кремле в начале прошлого века, и строим ее по данному плану, в соответствии с обозначенными сроками. Президент Путин поинтересовался и всегда интересуется развитием данного проекта и еще раз подтвердил уже раннее озвученное желание помочь в последующем обустройстве этого храма.– Он собирается приехать на открытие в Баню-Луку?– Я уже ранее направлял приглашение президенту Путину посетить данное мероприятие, и он дал обещание, что приедет. Я очень надеюсь, что он сможет посетить нас, несмотря ни на что. И мы, со своей стороны, вновь и вновь готовы подтвердить данное приглашение.

https://ria.ru/20220920/gaz-1818255783.html

https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html

https://ria.ru/20220921/dodik-1818401035.html

https://ria.ru/20220622/ekonomika-1797315995.html

https://ria.ru/20220920/diplomatiya-1817855780.html

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босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

интервью, милорад додик, республика сербская, босния и герцеговина, россия, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях