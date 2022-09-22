https://ria.ru/20220922/diabetiki-1818412095.html

"Как нам быть?" В Крыму остались без жизненно важного лекарства

"Как нам быть?" В Крыму остались без жизненно важного лекарства - РИА Новости, 22.09.2022

"Как нам быть?" В Крыму остались без жизненно важного лекарства

Больные сахарным диабетом дети в Севастополе систематически не получают льготных медикаментов. Родители бьют тревогу: это жизненно необходимо, задержки... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:00

2022-09-22T18:11

общество

александр воробьев

севастополь

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Больные сахарным диабетом дети в Севастополе систематически не получают льготных медикаментов. Родители бьют тревогу: это жизненно необходимо, задержки невозможны. Чиновники же уверяют, что пациенты всем обеспечены. РИА Новости разбиралось в ситуации.За свои кровныеСыну Александры Воробьевой диагноз "диабет" поставили шесть лет назад. Практически сразу мальчику назначили инсулиновую помпу. Прописали строгую диету, регулярное наблюдение у врача, соблюдение режима. Но главное, требуются расходные материалы к помпе — картриджи, инфузионные системы и сам инсулин.По закону это полагается бесплатно. По словам Александры, раньше все было нормально. Но сейчас возникли трудности.Не было и расходников для помпы. Покупали сами. В общей сложности потратили более 75 тысяч рублей. Фармацевты неизменно отвечали: "Оставьте номер телефона, как появятся — мы позвоним". Рецепты ложились на отсрочку. Продолжили выдавать комплектующие лишь в апреле, но с перебоями."Я пришла в аптеку с назначением на три упаковки. А мне говорят: переписывайте рецепт, потому что департамент здравоохранения распорядился — "по упаковке в руки". Весной-летом так и забирала по одной коробке", — говорит Воробьева.Детей должны были также обеспечить новыми системами непрерывного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre. "До сих пор нет. Хотя вещь очень удобная. Например, сын в школе, я на работе — и дистанционно, с телефона, могу посмотреть, какой у него сахар", — объясняет Александра."Было б желание"Она обращалась в департамент здравоохранения и правительство Севастополя, добивалась, чтобы возместили льготы за январь — март. В ответ — отписки."Однажды департамент и вовсе сообщил: согласно данным электронной амбулаторной карты, мой ребенок обеспечен всем до ноября 2022-го. Сослались на какой-то "ежегодный переходный остаток" еще с 2019-го. Якобы тогда я получила сверх положенного", — уточняет Воробьева.Сверив статистику департамента со своей, она увидела: все как раз наоборот. "Я уже давно веду дневник, в котором фиксирую, какой врач, что и когда назначал. В прошлом году, например, мне даже недодали несколько упаковок расходных материалов".По поводу новых систем мониторинга глюкозы чиновники уточнили: в настоящее время это невозможно, потому что нет поставщиков."Мы слышали, что компания Abbott Laboratories отказалась торговать с Крымом и Севастополем. Но ведь аналоги есть в Китае. Или Минздрав может оформить заявку на себя, а потом распределить по регионам. Если трудности с закупками, пусть власти компенсируют нам деньгами. Мы приобретем сами", — рассуждает Александра.Ситуация изменилась после жалобы в вышестоящие инстанции. "Когда очередной рецепт положили на отсрочку, я обратилась напрямую к председателю Следственного комитета и министру здравоохранения, — рассказывает Воробьева. — В конце августа мне позвонили: можно прийти в аптеку и забрать положенные мне четыре упаковки расходников. Но первые месяцы так никто и не возместил".Связанные одной цельюДругие родители в Севастополе также сообщили о серьезных задержках с лекарствами.Так, четырехлетнему сыну Марии Сафоновой инсулиновую помпу поставили осенью 2021-го. "Предупредили, что первое время, вероятно, придется самим оплачивать картриджи и инфузионные наборы, поскольку нас еще не включили в общую базу", — вспоминает она.К концу года все документы оформили. Но рецепты в январе, июле и августе все равно отправляли на отсрочку. В остальные месяцы расходники выдавали с опозданием."В марте я получила две упаковки на три месяца, притом что одна коробка рассчитана строго на один. Тогда же у нас на отсрочку попал инсулин. Небольшой запас был — как-то выкрутились. Но если бы ребенок заболел?" — возмущается Сафонова.Это очень опасно. При высокой температуре кровь сгущается, значит, инсулин поступает медленнее, и инфузионная система забивается. Норма — на три дня, в таких ситуациях — сутки. "То есть нужны дополнительные наборы, государством не предусмотренные. В Севастополе, городе федерального значения, такие не продаются. Нужно ехать в Симферополь", — объясняет Мария.Все это, признается она, существенно бьет по семейному бюджету. "За свой счет мы приобретаем тест-полоски и ланцеты для глюкометра, спиртовые салфетки и многое другое".Жалобы местным чиновникам не помогли. В августе Сафонова написала в Следственный комитет. "Вскоре мне позвонили, сказали, что лекарства по отсроченным рецептам я могу забрать. Но за январь, июль и август ничего не дали. К тому же электронная система решила, что и на сентябрь я обеспечена. Это не так".Десятилетняя дочь Елены Решетниковой, переехавшей в Севастополь три года назад, тоже живет с помпой.Проблема в том, что электронная система ведет учет с даты выдачи в аптеке, а не с момента назначения. "Например, если рецепт выписали в январе и лекарства по нему я получила в феврале, считается, что на февраль я всем обеспечена", — поясняет Решетникова.Она пожаловалась в прокуратуру. "Но дело закрыли, причем следующим образом. Дочери назначили непрерывный мониторинг глюкозы, а в ведомстве попросту заменили его на тест-полоски. Мол, можно обойтись. У нас уже три раза было так, что ребенок идет и вдруг падает. Резкий скачок сахара", — возмущается Елена.Все по плануПохожие истории РИА Новости рассказали еще пять матерей. И все они знакомы друг с другом."Переписываемся, спрашиваем, у кого что закончилось. Если нужно, берем в долг инсулин, тест-полоски и другие комплектующие. Потом обязательно возвращаем", — говорит Александра Воробьева.В департаменте здравоохранения Севастополя на запрос редакции ответили: в настоящий момент дети обеспечены всем необходимым. Однако в начале года действительно случались отсрочки.Связано это с логистическими трудностями: доставкой лекарств от производителя к поставщику и от него — в аптечную сеть. К тому же для перевозок сейчас используют другой вид транспорта. Власти учитывают это и делают все, чтобы избежать перебоев."По состоянию на сегодняшний день, — добавили в ведомстве, — контрактные закупки льготных препаратов идут по плану, поставки в аптечную сеть осуществляются в соответствии с заявками медицинских учреждений".В департаменте также уточнили: если какого-то препарата временно нет по объективным причинам, можно обратиться к врачу за аналоговой заменой или корректировкой схемы лечения. Но в целом ситуация под контролем.

https://ria.ru/20210324/lekarstva-1602533618.html

https://ria.ru/20210910/lekarstvo-1749391189.html

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севастополь

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

общество, александр воробьев, севастополь, здоровье - общество