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"Как нам быть?" В Крыму остались без жизненно важного лекарства - РИА Новости, 22.09.2022
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"Как нам быть?" В Крыму остались без жизненно важного лекарства
"Как нам быть?" В Крыму остались без жизненно важного лекарства - РИА Новости, 22.09.2022
"Как нам быть?" В Крыму остались без жизненно важного лекарства
Больные сахарным диабетом дети в Севастополе систематически не получают льготных медикаментов. Родители бьют тревогу: это жизненно необходимо, задержки... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:00
2022-09-22T18:11
общество
александр воробьев
севастополь
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Больные сахарным диабетом дети в Севастополе систематически не получают льготных медикаментов. Родители бьют тревогу: это жизненно необходимо, задержки невозможны. Чиновники же уверяют, что пациенты всем обеспечены. РИА Новости разбиралось в ситуации.За свои кровныеСыну Александры Воробьевой диагноз "диабет" поставили шесть лет назад. Практически сразу мальчику назначили инсулиновую помпу. Прописали строгую диету, регулярное наблюдение у врача, соблюдение режима. Но главное, требуются расходные материалы к помпе — картриджи, инфузионные системы и сам инсулин.По закону это полагается бесплатно. По словам Александры, раньше все было нормально. Но сейчас возникли трудности.Не было и расходников для помпы. Покупали сами. В общей сложности потратили более 75 тысяч рублей. Фармацевты неизменно отвечали: "Оставьте номер телефона, как появятся — мы позвоним". Рецепты ложились на отсрочку. Продолжили выдавать комплектующие лишь в апреле, но с перебоями."Я пришла в аптеку с назначением на три упаковки. А мне говорят: переписывайте рецепт, потому что департамент здравоохранения распорядился — "по упаковке в руки". Весной-летом так и забирала по одной коробке", — говорит Воробьева.Детей должны были также обеспечить новыми системами непрерывного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre. "До сих пор нет. Хотя вещь очень удобная. Например, сын в школе, я на работе — и дистанционно, с телефона, могу посмотреть, какой у него сахар", — объясняет Александра."Было б желание"Она обращалась в департамент здравоохранения и правительство Севастополя, добивалась, чтобы возместили льготы за январь — март. В ответ — отписки."Однажды департамент и вовсе сообщил: согласно данным электронной амбулаторной карты, мой ребенок обеспечен всем до ноября 2022-го. Сослались на какой-то "ежегодный переходный остаток" еще с 2019-го. Якобы тогда я получила сверх положенного", — уточняет Воробьева.Сверив статистику департамента со своей, она увидела: все как раз наоборот. "Я уже давно веду дневник, в котором фиксирую, какой врач, что и когда назначал. В прошлом году, например, мне даже недодали несколько упаковок расходных материалов".По поводу новых систем мониторинга глюкозы чиновники уточнили: в настоящее время это невозможно, потому что нет поставщиков."Мы слышали, что компания Abbott Laboratories отказалась торговать с Крымом и Севастополем. Но ведь аналоги есть в Китае. Или Минздрав может оформить заявку на себя, а потом распределить по регионам. Если трудности с закупками, пусть власти компенсируют нам деньгами. Мы приобретем сами", — рассуждает Александра.Ситуация изменилась после жалобы в вышестоящие инстанции. "Когда очередной рецепт положили на отсрочку, я обратилась напрямую к председателю Следственного комитета и министру здравоохранения, — рассказывает Воробьева. — В конце августа мне позвонили: можно прийти в аптеку и забрать положенные мне четыре упаковки расходников. Но первые месяцы так никто и не возместил".Связанные одной цельюДругие родители в Севастополе также сообщили о серьезных задержках с лекарствами.Так, четырехлетнему сыну Марии Сафоновой инсулиновую помпу поставили осенью 2021-го. "Предупредили, что первое время, вероятно, придется самим оплачивать картриджи и инфузионные наборы, поскольку нас еще не включили в общую базу", — вспоминает она.К концу года все документы оформили. Но рецепты в январе, июле и августе все равно отправляли на отсрочку. В остальные месяцы расходники выдавали с опозданием."В марте я получила две упаковки на три месяца, притом что одна коробка рассчитана строго на один. Тогда же у нас на отсрочку попал инсулин. Небольшой запас был — как-то выкрутились. Но если бы ребенок заболел?" — возмущается Сафонова.Это очень опасно. При высокой температуре кровь сгущается, значит, инсулин поступает медленнее, и инфузионная система забивается. Норма — на три дня, в таких ситуациях — сутки. "То есть нужны дополнительные наборы, государством не предусмотренные. В Севастополе, городе федерального значения, такие не продаются. Нужно ехать в Симферополь", — объясняет Мария.Все это, признается она, существенно бьет по семейному бюджету. "За свой счет мы приобретаем тест-полоски и ланцеты для глюкометра, спиртовые салфетки и многое другое".Жалобы местным чиновникам не помогли. В августе Сафонова написала в Следственный комитет. "Вскоре мне позвонили, сказали, что лекарства по отсроченным рецептам я могу забрать. Но за январь, июль и август ничего не дали. К тому же электронная система решила, что и на сентябрь я обеспечена. Это не так".Десятилетняя дочь Елены Решетниковой, переехавшей в Севастополь три года назад, тоже живет с помпой.Проблема в том, что электронная система ведет учет с даты выдачи в аптеке, а не с момента назначения. "Например, если рецепт выписали в январе и лекарства по нему я получила в феврале, считается, что на февраль я всем обеспечена", — поясняет Решетникова.Она пожаловалась в прокуратуру. "Но дело закрыли, причем следующим образом. Дочери назначили непрерывный мониторинг глюкозы, а в ведомстве попросту заменили его на тест-полоски. Мол, можно обойтись. У нас уже три раза было так, что ребенок идет и вдруг падает. Резкий скачок сахара", — возмущается Елена.Все по плануПохожие истории РИА Новости рассказали еще пять матерей. И все они знакомы друг с другом."Переписываемся, спрашиваем, у кого что закончилось. Если нужно, берем в долг инсулин, тест-полоски и другие комплектующие. Потом обязательно возвращаем", — говорит Александра Воробьева.В департаменте здравоохранения Севастополя на запрос редакции ответили: в настоящий момент дети обеспечены всем необходимым. Однако в начале года действительно случались отсрочки.Связано это с логистическими трудностями: доставкой лекарств от производителя к поставщику и от него — в аптечную сеть. К тому же для перевозок сейчас используют другой вид транспорта. Власти учитывают это и делают все, чтобы избежать перебоев."По состоянию на сегодняшний день, — добавили в ведомстве, — контрактные закупки льготных препаратов идут по плану, поставки в аптечную сеть осуществляются в соответствии с заявками медицинских учреждений".В департаменте также уточнили: если какого-то препарата временно нет по объективным причинам, можно обратиться к врачу за аналоговой заменой или корректировкой схемы лечения. Но в целом ситуация под контролем.
https://ria.ru/20210324/lekarstva-1602533618.html
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Никита Бизин
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общество, александр воробьев, севастополь, здоровье - общество
Общество, Александр Воробьев, Севастополь, Здоровье - Общество
08:00 22.09.2022 (обновлено: 18:11 22.09.2022)
 

"Как нам быть?" В Крыму остались без жизненно важного лекарства

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Больные сахарным диабетом дети в Севастополе систематически не получают льготных медикаментов. Родители бьют тревогу: это жизненно необходимо, задержки невозможны. Чиновники же уверяют, что пациенты всем обеспечены. РИА Новости разбиралось в ситуации.

За свои кровные

Сыну Александры Воробьевой диагноз "диабет" поставили шесть лет назад. Практически сразу мальчику назначили инсулиновую помпу. Прописали строгую диету, регулярное наблюдение у врача, соблюдение режима. Но главное, требуются расходные материалы к помпе — картриджи, инфузионные системы и сам инсулин.
По закону это полагается бесплатно. По словам Александры, раньше все было нормально. Но сейчас возникли трудности.
"В январе, — рассказывает она, — вдруг пропал "Новорапид" (быстродействующий инсулин). Врачи сказали, что его больше не закупают. Предложили другой препарат — точно такой же, но с добавлением какой-то кислоты. Попробовали — у сына возникла сильная аллергия, и сахар не снижался".
Не было и расходников для помпы. Покупали сами. В общей сложности потратили более 75 тысяч рублей. Фармацевты неизменно отвечали: "Оставьте номер телефона, как появятся — мы позвоним". Рецепты ложились на отсрочку. Продолжили выдавать комплектующие лишь в апреле, но с перебоями.
"Я пришла в аптеку с назначением на три упаковки. А мне говорят: переписывайте рецепт, потому что департамент здравоохранения распорядился — "по упаковке в руки". Весной-летом так и забирала по одной коробке", — говорит Воробьева.
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Детей должны были также обеспечить новыми системами непрерывного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre. "До сих пор нет. Хотя вещь очень удобная. Например, сын в школе, я на работе — и дистанционно, с телефона, могу посмотреть, какой у него сахар", — объясняет Александра.

"Было б желание"

Она обращалась в департамент здравоохранения и правительство Севастополя, добивалась, чтобы возместили льготы за январь — март. В ответ — отписки.
"Однажды департамент и вовсе сообщил: согласно данным электронной амбулаторной карты, мой ребенок обеспечен всем до ноября 2022-го. Сослались на какой-то "ежегодный переходный остаток" еще с 2019-го. Якобы тогда я получила сверх положенного", — уточняет Воробьева.
Сверив статистику департамента со своей, она увидела: все как раз наоборот. "Я уже давно веду дневник, в котором фиксирую, какой врач, что и когда назначал. В прошлом году, например, мне даже недодали несколько упаковок расходных материалов".
Скрин переписки Воробьевой с правительством города Севастополя
Скрин переписки Воробьевой с Правительством города Севастополя
Скрин переписки Воробьевой с правительством города Севастополя
По поводу новых систем мониторинга глюкозы чиновники уточнили: в настоящее время это невозможно, потому что нет поставщиков.
"Мы слышали, что компания Abbott Laboratories отказалась торговать с Крымом и Севастополем. Но ведь аналоги есть в Китае. Или Минздрав может оформить заявку на себя, а потом распределить по регионам. Если трудности с закупками, пусть власти компенсируют нам деньгами. Мы приобретем сами", — рассуждает Александра.
Ситуация изменилась после жалобы в вышестоящие инстанции. "Когда очередной рецепт положили на отсрочку, я обратилась напрямую к председателю Следственного комитета и министру здравоохранения, — рассказывает Воробьева. — В конце августа мне позвонили: можно прийти в аптеку и забрать положенные мне четыре упаковки расходников. Но первые месяцы так никто и не возместил".
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Связанные одной целью

Другие родители в Севастополе также сообщили о серьезных задержках с лекарствами.
Так, четырехлетнему сыну Марии Сафоновой инсулиновую помпу поставили осенью 2021-го. "Предупредили, что первое время, вероятно, придется самим оплачивать картриджи и инфузионные наборы, поскольку нас еще не включили в общую базу", — вспоминает она.
К концу года все документы оформили. Но рецепты в январе, июле и августе все равно отправляли на отсрочку. В остальные месяцы расходники выдавали с опозданием.
"В марте я получила две упаковки на три месяца, притом что одна коробка рассчитана строго на один. Тогда же у нас на отсрочку попал инсулин. Небольшой запас был — как-то выкрутились. Но если бы ребенок заболел?" — возмущается Сафонова.
© Depositphotos / Click_and_PhotoМедицинские принадлежности для диабетика
Медицинские принадлежности для диабетика - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Depositphotos / Click_and_Photo
Медицинские принадлежности для диабетика
Это очень опасно. При высокой температуре кровь сгущается, значит, инсулин поступает медленнее, и инфузионная система забивается. Норма — на три дня, в таких ситуациях — сутки. "То есть нужны дополнительные наборы, государством не предусмотренные. В Севастополе, городе федерального значения, такие не продаются. Нужно ехать в Симферополь", — объясняет Мария.
Все это, признается она, существенно бьет по семейному бюджету. "За свой счет мы приобретаем тест-полоски и ланцеты для глюкометра, спиртовые салфетки и многое другое".
Жалобы местным чиновникам не помогли. В августе Сафонова написала в Следственный комитет. "Вскоре мне позвонили, сказали, что лекарства по отсроченным рецептам я могу забрать. Но за январь, июль и август ничего не дали. К тому же электронная система решила, что и на сентябрь я обеспечена. Это не так".
Десятилетняя дочь Елены Решетниковой, переехавшей в Севастополь три года назад, тоже живет с помпой.

"Тяжелее всего с расходниками. Сейчас покупаю сама: выходит 14-15 тысяч при моей пенсии в 18. Как очередной рецепт — начинается настоящая война. Отсрочка, отсрочка, отсрочка…" — говорит Елена.

Проблема в том, что электронная система ведет учет с даты выдачи в аптеке, а не с момента назначения. "Например, если рецепт выписали в январе и лекарства по нему я получила в феврале, считается, что на февраль я всем обеспечена", — поясняет Решетникова.
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Она пожаловалась в прокуратуру. "Но дело закрыли, причем следующим образом. Дочери назначили непрерывный мониторинг глюкозы, а в ведомстве попросту заменили его на тест-полоски. Мол, можно обойтись. У нас уже три раза было так, что ребенок идет и вдруг падает. Резкий скачок сахара", — возмущается Елена.

Все по плану

Похожие истории РИА Новости рассказали еще пять матерей. И все они знакомы друг с другом.
"Переписываемся, спрашиваем, у кого что закончилось. Если нужно, берем в долг инсулин, тест-полоски и другие комплектующие. Потом обязательно возвращаем", — говорит Александра Воробьева.
В департаменте здравоохранения Севастополя на запрос редакции ответили: в настоящий момент дети обеспечены всем необходимым. Однако в начале года действительно случались отсрочки.
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Связано это с логистическими трудностями: доставкой лекарств от производителя к поставщику и от него — в аптечную сеть. К тому же для перевозок сейчас используют другой вид транспорта. Власти учитывают это и делают все, чтобы избежать перебоев.
"По состоянию на сегодняшний день, — добавили в ведомстве, — контрактные закупки льготных препаратов идут по плану, поставки в аптечную сеть осуществляются в соответствии с заявками медицинских учреждений".
В департаменте также уточнили: если какого-то препарата временно нет по объективным причинам, можно обратиться к врачу за аналоговой заменой или корректировкой схемы лечения. Но в целом ситуация под контролем.
 
ОбществоАлександр ВоробьевСевастопольЗдоровье - Общество
 
 
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