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Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы - РИА Новости, 22.09.2022
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Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы
Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы - РИА Новости, 22.09.2022
Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы
Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачев сам съездил за повесткой и в рамках частичной мобилизации отправится на военные сборы,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:53
2022-09-22T10:53
россия
частичная мобилизация в россии
улан-удэ
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачев сам съездил за повесткой и в рамках частичной мобилизации отправится на военные сборы, сообщается в Telegram-канале "Горсовет Улан-Удэ".Отмечается, что Сигачев, член комитета городского хозяйства, транспорта и связи, сегодня утром сам съездил в военкомат, получил повестку и собирается отправиться на сборы."Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на ее защиту", - цитируются в сообщении его слова.Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что она коснётся 300 тысяч человек.
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россия
улан-удэ
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россия, частичная мобилизация в россии, улан-удэ, республика бурятия
Россия, Частичная мобилизация в России, Улан-Удэ, Республика Бурятия
10:53 22.09.2022
 
Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы

Депутат горсовета Улан-Удэ Сигачев сам съездил за повесткой и отправится на сборы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачев сам съездил за повесткой и в рамках частичной мобилизации отправится на военные сборы, сообщается в Telegram-канале "Горсовет Улан-Удэ".
Отмечается, что Сигачев, член комитета городского хозяйства, транспорта и связи, сегодня утром сам съездил в военкомат, получил повестку и собирается отправиться на сборы.
"Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на ее защиту", - цитируются в сообщении его слова.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что она коснётся 300 тысяч человек.
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РоссияЧастичная мобилизация в РоссииУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
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