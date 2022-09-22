https://ria.ru/20220922/deputat-1818613979.html
Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы
Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы - РИА Новости, 22.09.2022
Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы
Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачев сам съездил за повесткой и в рамках частичной мобилизации отправится на военные сборы,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:53
2022-09-22T10:53
2022-09-22T10:53
россия
частичная мобилизация в россии
улан-удэ
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачев сам съездил за повесткой и в рамках частичной мобилизации отправится на военные сборы, сообщается в Telegram-канале "Горсовет Улан-Удэ".Отмечается, что Сигачев, член комитета городского хозяйства, транспорта и связи, сегодня утром сам съездил в военкомат, получил повестку и собирается отправиться на сборы."Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на ее защиту", - цитируются в сообщении его слова.Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что она коснётся 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20220922/parlamentarii-1818611616.html
россия
улан-удэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, улан-удэ, республика бурятия
Россия, Частичная мобилизация в России, Улан-Удэ, Республика Бурятия
Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы
Депутат горсовета Улан-Удэ Сигачев сам съездил за повесткой и отправится на сборы