https://ria.ru/20220922/deputat-1818613979.html

Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы

Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы - РИА Новости, 22.09.2022

Депутат горсовета Улан-Удэ получил повестку и отправится на сборы

Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачев сам съездил за повесткой и в рамках частичной мобилизации отправится на военные сборы,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:53

2022-09-22T10:53

2022-09-22T10:53

россия

частичная мобилизация в россии

улан-удэ

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачев сам съездил за повесткой и в рамках частичной мобилизации отправится на военные сборы, сообщается в Telegram-канале "Горсовет Улан-Удэ".Отмечается, что Сигачев, член комитета городского хозяйства, транспорта и связи, сегодня утром сам съездил в военкомат, получил повестку и собирается отправиться на сборы."Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на ее защиту", - цитируются в сообщении его слова.Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что она коснётся 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20220922/parlamentarii-1818611616.html

россия

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, частичная мобилизация в россии, улан-удэ, республика бурятия