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Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру" - РИА Новости, 22.09.2022
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Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру"
Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру" - РИА Новости, 22.09.2022
Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру"
США намерены защищать и укреплять демократию внутри страны и по всему миру, поскольку это величайший инструмент решения современных вызовов, заявил президент... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:07
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в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США намерены защищать и укреплять демократию внутри страны и по всему миру, поскольку это величайший инструмент решения современных вызовов, заявил президент США Джо Байден."Соединенные Штаты полны решимости защищать и укреплять демократию дома и по всему миру. Потому что я верю, что демократия остается величайшим инструментом человечества для ответа на вызовы нашего времени", - написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Twitter.Ранее в четверг Байден в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости 21 сентября также заявил о поддержке "демократических устремлений армянского народа, его суверенитета и безопасности".
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
16:07 22.09.2022
 
Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру"

Байден заявил о намерении США защищать и укреплять демократию "дома и по всему миру"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США намерены защищать и укреплять демократию внутри страны и по всему миру, поскольку это величайший инструмент решения современных вызовов, заявил президент США Джо Байден.
"Соединенные Штаты полны решимости защищать и укреплять демократию дома и по всему миру. Потому что я верю, что демократия остается величайшим инструментом человечества для ответа на вызовы нашего времени", - написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее в четверг Байден в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости 21 сентября также заявил о поддержке "демократических устремлений армянского народа, его суверенитета и безопасности".
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступает на брифинге по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 14:53
Пелоси утверждает, что США будут поддерживать демократию в Армении
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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