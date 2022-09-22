https://ria.ru/20220922/demokratiya-1818721443.html

Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру"

Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру" - РИА Новости, 22.09.2022

Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру"

США намерены защищать и укреплять демократию внутри страны и по всему миру, поскольку это величайший инструмент решения современных вызовов, заявил президент... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:07

2022-09-22T16:07

2022-09-22T16:07

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США намерены защищать и укреплять демократию внутри страны и по всему миру, поскольку это величайший инструмент решения современных вызовов, заявил президент США Джо Байден."Соединенные Штаты полны решимости защищать и укреплять демократию дома и по всему миру. Потому что я верю, что демократия остается величайшим инструментом человечества для ответа на вызовы нашего времени", - написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Twitter.Ранее в четверг Байден в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости 21 сентября также заявил о поддержке "демократических устремлений армянского народа, его суверенитета и безопасности".

https://ria.ru/20220918/pelosi-1817669221.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, сша