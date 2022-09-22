https://ria.ru/20220922/demokratiya-1818721443.html
Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру"
Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру" - РИА Новости, 22.09.2022
Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру"
США намерены защищать и укреплять демократию внутри страны и по всему миру, поскольку это величайший инструмент решения современных вызовов, заявил президент... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:07
2022-09-22T16:07
2022-09-22T16:07
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США намерены защищать и укреплять демократию внутри страны и по всему миру, поскольку это величайший инструмент решения современных вызовов, заявил президент США Джо Байден."Соединенные Штаты полны решимости защищать и укреплять демократию дома и по всему миру. Потому что я верю, что демократия остается величайшим инструментом человечества для ответа на вызовы нашего времени", - написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Twitter.Ранее в четверг Байден в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости 21 сентября также заявил о поддержке "демократических устремлений армянского народа, его суверенитета и безопасности".
https://ria.ru/20220918/pelosi-1817669221.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Байден пообещал укреплять демократию "дома и по всему миру"
Байден заявил о намерении США защищать и укреплять демократию "дома и по всему миру"