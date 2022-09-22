https://ria.ru/20220922/delo-1818616603.html
СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области - РИА Новости, 22.09.2022
СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области
Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:06
2022-09-22T11:06
2022-09-22T11:06
происшествия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьская железная дорога
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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта после схода вагонов пассажирского поезда на участке Северной железной дороги, сообщила пресс-служба ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в среду при следовании пассажирского поезда сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург" по перегону станций "Куна-Ягельный бор" произошел сход пяти вагонов без опрокидывания. Люди не пострадали."Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, подвижного состава, допросили членов локомотивной бригады, работников производственного участка, назначили необходимые экспертизы", - отметили в пресс-службе.Как ранее сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, движение поездов было восстановлено.
https://ria.ru/20220922/rassledovanie-1818602891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф), октябрьская железная дорога
Происшествия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ), Октябрьская железная дорога
СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело после схода пассажирских вагонов в Мурманской области
МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости.
Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта после схода вагонов пассажирского поезда на участке Северной железной дороги, сообщила
пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в среду при следовании пассажирского поезда сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург" по перегону станций "Куна-Ягельный бор" произошел сход пяти вагонов без опрокидывания. Люди не пострадали.
"Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, подвижного состава, допросили членов локомотивной бригады, работников производственного участка, назначили необходимые экспертизы", - отметили в пресс-службе.
Как ранее сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги
, движение поездов было восстановлено.