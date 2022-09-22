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СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области - РИА Новости, 22.09.2022
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СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области - РИА Новости, 22.09.2022
СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области
Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:06
2022-09-22T11:06
происшествия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьская железная дорога
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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта после схода вагонов пассажирского поезда на участке Северной железной дороги, сообщила пресс-служба ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в среду при следовании пассажирского поезда сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург" по перегону станций "Куна-Ягельный бор" произошел сход пяти вагонов без опрокидывания. Люди не пострадали."Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, подвижного состава, допросили членов локомотивной бригады, работников производственного участка, назначили необходимые экспертизы", - отметили в пресс-службе.Как ранее сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, движение поездов было восстановлено.
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происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф), октябрьская железная дорога
Происшествия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ), Октябрьская железная дорога
11:06 22.09.2022
 
СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело после схода пассажирских вагонов в Мурманской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта после схода вагонов пассажирского поезда на участке Северной железной дороги, сообщила пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в среду при следовании пассажирского поезда сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург" по перегону станций "Куна-Ягельный бор" произошел сход пяти вагонов без опрокидывания. Люди не пострадали.
"Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, подвижного состава, допросили членов локомотивной бригады, работников производственного участка, назначили необходимые экспертизы", - отметили в пресс-службе.
Как ранее сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, движение поездов было восстановлено.
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ПроисшествияМурманская областьСледственный комитет России (СК РФ)Октябрьская железная дорога
 
 
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