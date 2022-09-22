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В ДНР к референдуму напечатали более 1,5 миллиона бюллетеней

В ДНР к референдуму напечатали более 1,5 миллиона бюллетеней - РИА Новости, 22.09.2022

В ДНР к референдуму напечатали более 1,5 миллиона бюллетеней

Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что для референдума о вхождении в состав Российской... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:38

2022-09-22T12:38

2022-09-22T12:38

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денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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нато

референдум на юго-востоке украины

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что для референдума о вхождении в состав Российской Федерации отпечатано более 1,5 миллионов бюллетеней."Количество бюллетеней отпечатано по количеству лиц, которые могут проголосовать на участках. Более полутора миллионов", - сказал председатель ЦИК ДНР в четверг.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220922/referendum-1818612326.html

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Варвара Скокшина

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