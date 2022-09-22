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В ДНР к референдуму напечатали более 1,5 миллиона бюллетеней
В ДНР к референдуму напечатали более 1,5 миллиона бюллетеней - РИА Новости, 22.09.2022
В ДНР к референдуму напечатали более 1,5 миллиона бюллетеней
Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что для референдума о вхождении в состав Российской... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:38
2022-09-22T12:38
2022-09-22T12:38
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
цик днр
нато
референдум на юго-востоке украины
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что для референдума о вхождении в состав Российской Федерации отпечатано более 1,5 миллионов бюллетеней."Количество бюллетеней отпечатано по количеству лиц, которые могут проголосовать на участках. Более полутора миллионов", - сказал председатель ЦИК ДНР в четверг.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220922/referendum-1818612326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, цик днр, нато, референдум на юго-востоке украины
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, ЦИК ДНР, НАТО, Референдум на юго-востоке Украины
В ДНР к референдуму напечатали более 1,5 миллиона бюллетеней
ЦИК ДНР: к референдуму напечатали более 1,5 миллиона бюллетеней