https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818682670.html

Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года

Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года - РИА Новости, 22.09.2022

Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года

Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о социально-экономическом... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:26

2022-09-22T14:26

2022-09-22T14:26

правительство рф

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о социально-экономическом развитии страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство завершает подготовку проекта бюджета на следующие три года. Мы сегодня рассмотрим пакет документов, которые связаны с его формированием, в том числе прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других", - сказал он на совещании с кабмином.Мишустин добавил, что Банк России представит также основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818658538.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, михаил мишустин, россия