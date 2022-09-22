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Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года - РИА Новости, 22.09.2022
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Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года
Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года - РИА Новости, 22.09.2022
Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года
Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о социально-экономическом... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:26
2022-09-22T14:26
правительство рф
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о социально-экономическом развитии страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство завершает подготовку проекта бюджета на следующие три года. Мы сегодня рассмотрим пакет документов, которые связаны с его формированием, в том числе прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других", - сказал он на совещании с кабмином.Мишустин добавил, что Банк России представит также основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.
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правительство рф, экономика, михаил мишустин, россия
Правительство РФ, Экономика, Михаил Мишустин, Россия
14:26 22.09.2022
 
Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года

Мишустин сообщил, что правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о социально-экономическом развитии страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство завершает подготовку проекта бюджета на следующие три года. Мы сегодня рассмотрим пакет документов, которые связаны с его формированием, в том числе прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других", - сказал он на совещании с кабмином.
Мишустин добавил, что Банк России представит также основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:13
В Кремле прокомментировали сообщения о планах на экономическую мобилизацию
 
Правительство РФЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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