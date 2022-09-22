https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818682670.html
Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года
Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года - РИА Новости, 22.09.2022
Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года
Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о социально-экономическом... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:26
2022-09-22T14:26
2022-09-22T14:26
правительство рф
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о социально-экономическом развитии страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство завершает подготовку проекта бюджета на следующие три года. Мы сегодня рассмотрим пакет документов, которые связаны с его формированием, в том числе прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других", - сказал он на совещании с кабмином.Мишустин добавил, что Банк России представит также основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818658538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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правительство рф, экономика, михаил мишустин, россия
Правительство РФ, Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года
Мишустин сообщил, что правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о социально-экономическом развитии страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство завершает подготовку проекта бюджета на следующие три года. Мы сегодня рассмотрим пакет документов, которые связаны с его формированием, в том числе прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других", - сказал он на совещании с кабмином.
Мишустин добавил, что Банк России представит также основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.