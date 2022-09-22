https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818681799.html
Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин
Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2022
Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин
Проект трехлетнего бюджета России предусматривает исполнение всех социальных обязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:23
2022-09-22T14:23
2022-09-22T15:03
общество
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804788170_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_0326c7e34a0689eefe2f7c971a383e9d.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект трехлетнего бюджета России предусматривает исполнение всех социальных обязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нем заложены ресурсы на стратегические задачи", - сказал он на заседании кабмина в четверг.
https://ria.ru/20220922/pomosch-1818680644.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804788170_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_e7c66407f7199c346073ef1b7887b4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
14:23 22.09.2022 (обновлено: 15:03 22.09.2022)
Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: бюджет предусматривает исполнение всех социальных обязательств