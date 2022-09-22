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Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2022
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Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин
Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2022
Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин
Проект трехлетнего бюджета России предусматривает исполнение всех социальных обязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:23
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общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект трехлетнего бюджета России предусматривает исполнение всех социальных обязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нем заложены ресурсы на стратегические задачи", - сказал он на заседании кабмина в четверг.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
14:23 22.09.2022 (обновлено: 15:03 22.09.2022)
 
Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: бюджет предусматривает исполнение всех социальных обязательств

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект трехлетнего бюджета России предусматривает исполнение всех социальных обязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нем заложены ресурсы на стратегические задачи", - сказал он на заседании кабмина в четверг.
Врач реаниматолог в Тамбовской областной клинической больнице - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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