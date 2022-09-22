https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818681799.html

Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин

Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2022

Бюджет предусматривает исполнение социальных обязательств, заявил Мишустин

Проект трехлетнего бюджета России предусматривает исполнение всех социальных обязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:23

2022-09-22T14:23

2022-09-22T15:03

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект трехлетнего бюджета России предусматривает исполнение всех социальных обязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нем заложены ресурсы на стратегические задачи", - сказал он на заседании кабмина в четверг.

https://ria.ru/20220922/pomosch-1818680644.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин