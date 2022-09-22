https://ria.ru/20220922/banking-1818801219.html

Власти Татарстана: изменение законов поможет развитию исламского банкинга

Власти Татарстана: изменение законов поможет развитию исламского банкинга - РИА Новости, 22.09.2022

Власти Татарстана: изменение законов поможет развитию исламского банкинга

Внесение в действующее законодательство РФ точечных изменений, которые закрепят механизмы реализации продуктов исламского финансирования, может послужить рывку... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T21:00

2022-09-22T21:00

2022-09-22T21:00

республика татарстан

экономика

технологии

анатолий аксаков

россия

госдума рф

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КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости. Внесение в действующее законодательство РФ точечных изменений, которые закрепят механизмы реализации продуктов исламского финансирования, может послужить рывку в развитии исламского банкинга, заявил заместитель премьер-министра Татарстана – министр экономики Мидхат Шагиахметов.Ранее в Госдуму был внесен законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России – Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Как отмечал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект может быть принят до конца текущего года, а пилот планируется запустить с 2023 года."Мы сегодня в республике уже реализуем достаточно большое количество продуктов (исламского банкинга – ред.) в рамках действующего правового поля… Нужен какой-то рывок в развитии исламского финансирования. Наверное, необходимо подумать и те правовые конструкции, которые сегодня позволяют нам оказывать услуги, надо зафиксировать уже непосредственно в действующем законодательстве, внеся какие-то точечные изменения, чтобы уже сделать следующий шаг", - сказал Шагиахметов в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".Министр напомнил, что Татарстан активно работает в направлении исламского финансирования уже на протяжении 15 лет, накоплен определенный опыт, сформированы модели деятельности организаций, оказывающих услуги исламского финансирования, реализуются проекты, связанные в том числе с привлечением средств на принципах партнерского банкинга.В числе барьеров, сдерживающих развитие партнерского финансирования, Шагиахметов назвал функционирование исламского финансирования без какого-либо специального регулирования, существующие риски мошенничества, налоговый диспаритет, отсутствие доступа участников сектора партнерских финансовых услуг к мерам поддержки.По словам министра, меры господдержки ориентированы в основном на продукты кредитных организаций – это льготная ипотека, программы субсидирования по кредитам малому и среднему бизнесу. Клиенты партнерских финансовых организаций такую поддержку получить не могут. По его мнению, необходимо и для организаций по партнерским финансам предусмотреть аналогичные меры господдержки. Также Шагиахметов отметил необходимость создания отдельной саморегулируемой организации, которая бы могла доводить консолидированную позицию участников сектора и вносить предложения в органы власти.

https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818444557.html

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экономика, технологии, анатолий аксаков, россия, госдума рф