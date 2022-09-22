https://ria.ru/20220922/bangladesh-1818811692.html
МИД Бангладеш пожаловался на последствия антироссийских санкций для страны
МИД Бангладеш пожаловался на последствия антироссийских санкций для страны - РИА Новости, 22.09.2022
МИД Бангладеш пожаловался на последствия антироссийских санкций для страны
Санкции, введенные в отношении России из-за событий на Украине, ощутимо бьют в том числе по сотрудничающим с Москвой странам, Бангладеш призывает разрешить... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:30
2022-09-22T22:30
2022-09-22T22:32
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Санкции, введенные в отношении России из-за событий на Украине, ощутимо бьют в том числе по сотрудничающим с Москвой странам, Бангладеш призывает разрешить украинский конфликт "как можно скорее", заявил РИА Новости министр иностранных дел южноазиатской страны Абдулкалам Абдул Момен."Видите ли, эта война, украинская война, вызывает трудности у многих стран, в том числе у Бангладеш, которая расположена далеко от войны. Это связано с санкциями. Как вы знаете, раньше мы импортировали ряд товаров как с Украины, так и из России, а теперь перестали… Война также сильно нарушила цепочки финансовых транзакций, которые очень важны", - сказал Момен, находящийся в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Министр от лица своей страны выступил с призывом "положить конец конфликту на Украине как можно скорее" во имя благополучия различных народов."Санкции вводятся, чтобы наказать Россию, но, к сожалению, санкции наказывают ее не так сильно, как простых людей. Поэтому мы призываем к диалогу во имя разрешения данной проблемы мирными средствами", - добавил глава бангладешского МИД.
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в мире, россия, бангладеш, украина, генеральная ассамблея оон, оон, санкции в отношении россии, экономика
В мире, Россия, Бангладеш, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Санкции в отношении России, Экономика
22:30 22.09.2022 (обновлено: 22:32 22.09.2022)
МИД Бангладеш пожаловался на последствия антироссийских санкций для страны
Глава МИД Бангладеш Момен считает, что антироссийские санкции ощутимо бьют по ее партнерам