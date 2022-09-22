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Энергетики Москвы обеспечили электроснабжение строящейся автомагистрали
Энергетики Москвы обеспечили электроснабжение строящейся автомагистрали - РИА Новости, 26.09.2022
Энергетики Москвы обеспечили электроснабжение строящейся автомагистрали
Столичные энергетики обеспечили электроснабжение участка строящейся автомагистрали в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, сообщается в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-22T12:51
2022-09-22T12:51
2022-09-26T14:52
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечили электроснабжение участка строящейся автомагистрали в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Столичные энергетики обеспечили электроснабжение участка строящейся автомагистрали в ТиНАО. Для надежного энергоснабжения строящегося участка магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" специалисты ПАО "Россети Московский регион" возвели 3 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и проложили 4 кабельных линии напряжением 10 кВ общей протяженностью более 14 километров. Общая присоединенная мощность составила 709 кВт", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что для безопасности автомобилистов крупный транспортный объект обеспечили электроснабжением по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. Объект запитан от подстанций 220 кВ "Чоботы".Новая электросетевая инфраструктура обеспечит не только питание объектов наружного освещения магистрали, но и двух подземных пешеходных переходов на отрезке автотрассы от Боровского до Киевского шоссе и расположенного поблизости комплекса очистных сооружений.Строящаяся автомагистраль соединит Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, став дублером южной и юго-западной части МКАД на территории ТиНАО.
https://realty.ria.ru/20220916/rosseti-1817339746.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тинао, городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ, Москва
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечили электроснабжение участка строящейся автомагистрали в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичные энергетики обеспечили электроснабжение участка строящейся автомагистрали в ТиНАО
. Для надежного энергоснабжения строящегося участка магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" специалисты ПАО "Россети Московский регион" возвели 3 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и проложили 4 кабельных линии напряжением 10 кВ общей протяженностью более 14 километров. Общая присоединенная мощность составила 709 кВт", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что для безопасности автомобилистов крупный транспортный объект обеспечили электроснабжением по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. Объект запитан от подстанций 220 кВ "Чоботы".
Новая электросетевая инфраструктура обеспечит не только питание объектов наружного освещения магистрали, но и двух подземных пешеходных переходов на отрезке автотрассы от Боровского до Киевского шоссе и расположенного поблизости комплекса очистных сооружений.
Строящаяся автомагистраль соединит Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, став дублером южной и юго-западной части МКАД на территории ТиНАО.