https://ria.ru/20220922/arkheologiya-1818704093.html

В Великом Новгороде нашли остатки древнерусских храмов XII века

В Великом Новгороде нашли остатки древнерусских храмов XII века - РИА Новости, 22.09.2022

В Великом Новгороде нашли остатки древнерусских храмов XII века

Участники летней школы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по архитектурной археологии проводили раскопки в интерьере двух объектов... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:40

2022-09-22T15:40

2022-09-22T16:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Участники летней школы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по архитектурной археологии проводили раскопки в интерьере двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — церквях Иоанна на Опоках и Успения на Торгу в Великом Новгороде. Там они обнаружили остатки древнерусских храмов, возведенных еще в XII веке до татаро-монгольского нашествия, сообщает пресс-служба вуза."Например, мы нашли часть всхода на хоры — винтовой лестницы, которая была встроена в северо-западный угол здания 1127–1130 годов. Раскопки позволили обнаружить остатки опорного столба, который располагался в центре этой лестницы, а также ступени", — уточняет Илья Антипов, руководитель летней школы, доцент СПбГУ. Помимо древней лестницы, исследователи нашли фрагменты фресок, украшавшие первоначальный храм. Также были открыты части стен, опорных столбов и алтаря постройки 1184 года.При обследовании церкви Успения на Торгу археологи СПбГУ нашли остатки храма-предшественника, построенного в 1135-1144 годах. "Мы раскопали алтарную часть здания, скамью для священнослужителей (синтрон) и несколько сотен фресок. Обнаружили такую же винтовую лестницу, как в церкви Иоанна на Опоках. Однако на этом объекте лестничный всход сохранился значительно лучше — нам удалось раскрыть опорный столб и остатки пяти ступеней", — пояснил Антипов.Церкви Иоанна на Опоках и Успения на Торгу в Великом Новгороде располагаются на территории архитектурного комплекса "Ярославово дворище и Древний торг". Оба здания созданы в XV веке, и раскопки проводились во время подготовки к их реставрации.

https://ria.ru/20220913/krym-1816527891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, великий новгород, санкт-петербургский государственный университет, юнеско, археология, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество