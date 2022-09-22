https://ria.ru/20220922/aktivy-1818735840.html

ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами

ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами - РИА Новости, 22.09.2022

ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами

Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:48

2022-09-22T16:48

2022-09-22T16:48

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов."Большой вопрос по замороженным активам, что с ними… Это однозначно долгосрочная вещь, и мы готовы проявить гибкость здесь. Даем 10 лет на создание резервов. Причём даже еще гибче проявляем… надо уменьшать в течение 10 лет нетто сумму этих активов", - сказал Данилов в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век"."Соответственно у банков есть гибкость в том, как это делать: либо за счет резервирования, либо за счет другой работы с этими активами", - добавил он.Таким образом, банки "стимулируются к тому, чтобы использовать весь инструментарий, который у них есть для того, чтобы решать эти проблемы", заключил Данилов.

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россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)