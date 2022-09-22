Рейтинг@Mail.ru
ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/aktivy-1818735840.html
ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами
ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами - РИА Новости, 22.09.2022
ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами
Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:48
2022-09-22T16:48
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_855:0:3071:1247_1920x0_80_0_0_51566292a32d2b694777f2cde67af795.jpg
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов."Большой вопрос по замороженным активам, что с ними… Это однозначно долгосрочная вещь, и мы готовы проявить гибкость здесь. Даем 10 лет на создание резервов. Причём даже еще гибче проявляем… надо уменьшать в течение 10 лет нетто сумму этих активов", - сказал Данилов в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век"."Соответственно у банков есть гибкость в том, как это делать: либо за счет резервирования, либо за счет другой работы с этими активами", - добавил он.Таким образом, банки "стимулируются к тому, чтобы использовать весь инструментарий, который у них есть для того, чтобы решать эти проблемы", заключил Данилов.
https://ria.ru/20220922/mayning-1818734997.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_1089:0:2952:1397_1920x0_80_0_0_9e077e80207cf9908d04277cb67e1834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
16:48 22.09.2022
 
ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами

ЦБ проявит гибкость и даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
"Большой вопрос по замороженным активам, что с ними… Это однозначно долгосрочная вещь, и мы готовы проявить гибкость здесь. Даем 10 лет на создание резервов. Причём даже еще гибче проявляем… надо уменьшать в течение 10 лет нетто сумму этих активов", - сказал Данилов в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".
"Соответственно у банков есть гибкость в том, как это делать: либо за счет резервирования, либо за счет другой работы с этими активами", - добавил он.
Таким образом, банки "стимулируются к тому, чтобы использовать весь инструментарий, который у них есть для того, чтобы решать эти проблемы", заключил Данилов.
Майнинговая ферма в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 16:45
ЦБ и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала