https://ria.ru/20220922/aktivy-1818735840.html
ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами
ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами - РИА Новости, 22.09.2022
ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами
Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:48
2022-09-22T16:48
2022-09-22T16:48
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов."Большой вопрос по замороженным активам, что с ними… Это однозначно долгосрочная вещь, и мы готовы проявить гибкость здесь. Даем 10 лет на создание резервов. Причём даже еще гибче проявляем… надо уменьшать в течение 10 лет нетто сумму этих активов", - сказал Данилов в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век"."Соответственно у банков есть гибкость в том, как это делать: либо за счет резервирования, либо за счет другой работы с этими активами", - добавил он.Таким образом, банки "стимулируются к тому, чтобы использовать весь инструментарий, который у них есть для того, чтобы решать эти проблемы", заключил Данилов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами
ЦБ проявит гибкость и даст банкам десять лет на решение проблем с замороженными активами
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
"Большой вопрос по замороженным активам, что с ними… Это однозначно долгосрочная вещь, и мы готовы проявить гибкость здесь. Даем 10 лет на создание резервов. Причём даже еще гибче проявляем… надо уменьшать в течение 10 лет нетто сумму этих активов", - сказал Данилов в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".
"Соответственно у банков есть гибкость в том, как это делать: либо за счет резервирования, либо за счет другой работы с этими активами", - добавил он.
Таким образом, банки "стимулируются к тому, чтобы использовать весь инструментарий, который у них есть для того, чтобы решать эти проблемы", заключил Данилов.