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Финляндия арестовала активы российских бизнесменов, пишут СМИ

Финляндия арестовала активы российских бизнесменов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2022

Финляндия арестовала активы российских бизнесменов, пишут СМИ

Активы, принадлежащие россиянам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам, арестованы в Финляндии, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:17

2022-09-22T13:17

2022-09-22T13:17

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен - РИА Новости. Активы, принадлежащие россиянам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам, арестованы в Финляндии, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin sanomat.Все перечисленные бизнесмены внесены в санкционные списки Евросоюза из-за российской специальной военной операции на Украине."Новые решения власти приняли в августе и начале сентября. Решения касаются Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые находятся в санкционном списке ЕС", - говорится в сообщении.Арест означает, что имущество не может быть передано в залог или продано без разрешения судебного пристава, уточняет издание.Приставы в Финляндии арестовали активы "Яндекса", уточняет издание. "Яндекс" управляет такси Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в городе Мянтсяля.Весной финская компания Yandex Oy сменила название на Global DC Oy.У Ротенбергов арестованы акции Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях, в том числе крупнейший крытый СКК страны, ранее известный как Hartwall Arena и СПА-отель Långvik в пригороде финской столице, уточняет газета.

https://ria.ru/20220921/finlyandiya-1818564045.html

https://ria.ru/20220921/gaz-1818307783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия, аркадий волож, аркадий ротенберг, борис ротенберг