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Финляндия арестовала активы российских бизнесменов, пишут СМИ
Финляндия арестовала активы российских бизнесменов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2022
Финляндия арестовала активы российских бизнесменов, пишут СМИ
Активы, принадлежащие россиянам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам, арестованы в Финляндии, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:17
2022-09-22T13:17
2022-09-22T13:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен - РИА Новости. Активы, принадлежащие россиянам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам, арестованы в Финляндии, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin sanomat.Все перечисленные бизнесмены внесены в санкционные списки Евросоюза из-за российской специальной военной операции на Украине."Новые решения власти приняли в августе и начале сентября. Решения касаются Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые находятся в санкционном списке ЕС", - говорится в сообщении.Арест означает, что имущество не может быть передано в залог или продано без разрешения судебного пристава, уточняет издание.Приставы в Финляндии арестовали активы "Яндекса", уточняет издание. "Яндекс" управляет такси Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в городе Мянтсяля.Весной финская компания Yandex Oy сменила название на Global DC Oy.У Ротенбергов арестованы акции Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях, в том числе крупнейший крытый СКК страны, ранее известный как Hartwall Arena и СПА-отель Långvik в пригороде финской столице, уточняет газета.
https://ria.ru/20220921/finlyandiya-1818564045.html
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в мире, финляндия, россия, аркадий волож, аркадий ротенберг, борис ротенберг
В мире, Финляндия, Россия, Аркадий Волож, Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг
Финляндия арестовала активы российских бизнесменов, пишут СМИ
Helsingin sanomat: Финляндия арестовала активы братьев Ротенберг и Аркадия Воложа