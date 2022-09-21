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Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life" - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life"
Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life" - РИА Новости, 21.09.2022
Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life"
Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" способствует кооперации систем национального здравоохранения и медицинских сообществ, сопряжению... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:22
2022-09-21T19:22
россия
владимир путин
андрей каприн
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА. 21 сен - РИА Новости. Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" способствует кооперации систем национального здравоохранения и медицинских сообществ, сопряжению потенциалов научных, исследовательских, образовательных центров, отметил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам форума."Уже стало хорошей традицией, что на площадке форума проходят крупнейшие мероприятия в области онкологии и радиологии. Более 50 тематических круглых столов, мастер-классов, семинаров объединяют известных специалистов и молодых врачей, ученых, представителей здравоохранения и работников среднего медицинского звена", - зачитал приветственные слова президента России главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.Отмечается, что насыщенная междисциплинарная повестка позволяет на высоком экспертном уровне оценить ситуацию в области борьбы с онкологическими заболеваниями и их распространением, предметно обсудить многие существенные вопросы.Подчеркивается, что можно с уверенностью сказать, что форум состоялся и подтвердил свою практическую значимость и востребованность для развития онкологических служб России и других стран, сбережения здоровья миллионов людей.
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россия, владимир путин, андрей каприн, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Владимир Путин, Андрей Каприн, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
19:22 21.09.2022
 
Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life"

Путин: форум "Ради жизни — For Life" способствует кооперации систем нацздравоохранения

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА. 21 сен - РИА Новости. Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" способствует кооперации систем национального здравоохранения и медицинских сообществ, сопряжению потенциалов научных, исследовательских, образовательных центров, отметил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам форума.
"Уже стало хорошей традицией, что на площадке форума проходят крупнейшие мероприятия в области онкологии и радиологии. Более 50 тематических круглых столов, мастер-классов, семинаров объединяют известных специалистов и молодых врачей, ученых, представителей здравоохранения и работников среднего медицинского звена", - зачитал приветственные слова президента России главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Отмечается, что насыщенная междисциплинарная повестка позволяет на высоком экспертном уровне оценить ситуацию в области борьбы с онкологическими заболеваниями и их распространением, предметно обсудить многие существенные вопросы.
"Способствуют кооперации систем национального здравоохранения и медицинских сообществ, сопряжению потенциалов научных, исследовательских, образовательных центров. И главное - приносят огромную пользу в сфере разработки и внедрения наиболее эффективных методов профилактики, диагностики и лечения опасных недугов, подготовки квалифицированных кадров", - подчеркнул глава государства.
Подчеркивается, что можно с уверенностью сказать, что форум состоялся и подтвердил свою практическую значимость и востребованность для развития онкологических служб России и других стран, сбережения здоровья миллионов людей.
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 16:57
Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран
 
РоссияВладимир ПутинАндрей КапринЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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