https://ria.ru/20220921/zdravookhranenie-1818525709.html

Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life"

Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life" - РИА Новости, 21.09.2022

Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life"

Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" способствует кооперации систем национального здравоохранения и медицинских сообществ, сопряжению... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T19:22

2022-09-21T19:22

2022-09-21T19:22

россия

владимир путин

андрей каприн

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg

МОСКВА. 21 сен - РИА Новости. Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" способствует кооперации систем национального здравоохранения и медицинских сообществ, сопряжению потенциалов научных, исследовательских, образовательных центров, отметил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам форума."Уже стало хорошей традицией, что на площадке форума проходят крупнейшие мероприятия в области онкологии и радиологии. Более 50 тематических круглых столов, мастер-классов, семинаров объединяют известных специалистов и молодых врачей, ученых, представителей здравоохранения и работников среднего медицинского звена", - зачитал приветственные слова президента России главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.Отмечается, что насыщенная междисциплинарная повестка позволяет на высоком экспертном уровне оценить ситуацию в области борьбы с онкологическими заболеваниями и их распространением, предметно обсудить многие существенные вопросы.Подчеркивается, что можно с уверенностью сказать, что форум состоялся и подтвердил свою практическую значимость и востребованность для развития онкологических служб России и других стран, сбережения здоровья миллионов людей.

https://ria.ru/20220902/lechenie-1814082546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, андрей каприн, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)