Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life"
Путин: форум "Ради жизни — For Life" способствует кооперации систем нацздравоохранения
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА. 21 сен - РИА Новости. Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" способствует кооперации систем национального здравоохранения и медицинских сообществ, сопряжению потенциалов научных, исследовательских, образовательных центров, отметил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам форума.
"Уже стало хорошей традицией, что на площадке форума проходят крупнейшие мероприятия в области онкологии и радиологии. Более 50 тематических круглых столов, мастер-классов, семинаров объединяют известных специалистов и молодых врачей, ученых, представителей здравоохранения и работников среднего медицинского звена", - зачитал приветственные слова президента России главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Отмечается, что насыщенная междисциплинарная повестка позволяет на высоком экспертном уровне оценить ситуацию в области борьбы с онкологическими заболеваниями и их распространением, предметно обсудить многие существенные вопросы.
"Способствуют кооперации систем национального здравоохранения и медицинских сообществ, сопряжению потенциалов научных, исследовательских, образовательных центров. И главное - приносят огромную пользу в сфере разработки и внедрения наиболее эффективных методов профилактики, диагностики и лечения опасных недугов, подготовки квалифицированных кадров", - подчеркнул глава государства.
Подчеркивается, что можно с уверенностью сказать, что форум состоялся и подтвердил свою практическую значимость и востребованность для развития онкологических служб России и других стран, сбережения здоровья миллионов людей.