https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818568446.html

Подготовлен проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации

Подготовлен проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022

Подготовлен проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации

"Единая Россия" вместе с кабмином разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T23:32

2022-09-21T23:32

2022-09-21T23:32

безопасность

андрей красов

сергей шойгу

россия

украина

единая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" вместе с кабмином разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов."Специальная военная операция закончится, и, вне всякого сомнения, победой России. Все цели и задачи СВО будут выполнены. Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. "Единая Россия" прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения", – приводит его слова Telegram-канал "Единой России".Политик добавил, что проект находится на заключении правительства.Кроме того, партия работает над тем, чтобы все граждане, попавшие под частичную мобилизацию и проходящие службу по контракту, гарантированно получили все положенные социальные выплаты, отметил депутат.Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220921/garantii-1818568035.html

https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818562054.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, андрей красов, сергей шойгу, россия, украина, единая россия, госдума рф, общество