https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818568446.html
Подготовлен проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации
Подготовлен проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Подготовлен проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации
"Единая Россия" вместе с кабмином разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:32
2022-09-21T23:32
2022-09-21T23:32
безопасность
андрей красов
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" вместе с кабмином разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов."Специальная военная операция закончится, и, вне всякого сомнения, победой России. Все цели и задачи СВО будут выполнены. Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. "Единая Россия" прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения", – приводит его слова Telegram-канал "Единой России".Политик добавил, что проект находится на заключении правительства.Кроме того, партия работает над тем, чтобы все граждане, попавшие под частичную мобилизацию и проходящие службу по контракту, гарантированно получили все положенные социальные выплаты, отметил депутат.Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220921/garantii-1818568035.html
https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818562054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, андрей красов, сергей шойгу, россия, украина, единая россия, госдума рф, общество
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Подготовлен проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации
ЕР и правительство разработали проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации