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В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию - РИА Новости, 21.09.2022
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В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию
В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию - РИА Новости, 21.09.2022
В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию
Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР) сообщил РИА Новости, внесет в ГД инициативу об оплате государством ипотеки и... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:09
2022-09-21T22:15
безопасность
владимир кошелев
сергей шойгу
россия
украина
госдума рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР) сообщил РИА Новости, внесет в ГД инициативу об оплате государством ипотеки и автокредитов на время службы мобилизованных в ВС РФ."Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов… Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу", - сообщил Кошелев.Также он отметил, что мера должна распространяться на весь период службы мобилизованных в рядах ВС РФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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безопасность, владимир кошелев, сергей шойгу, россия, украина, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владимир Кошелев, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
22:09 21.09.2022 (обновлено: 22:15 21.09.2022)
 
В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию

Депутат Кошелев внесет в Думу проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР) сообщил РИА Новости, внесет в ГД инициативу об оплате государством ипотеки и автокредитов на время службы мобилизованных в ВС РФ.
"Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов… Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу", - сообщил Кошелев.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Вчера, 16:21
Нилов ответил на вопрос о трудовых гарантиях для частично мобилизованных
Также он отметил, что мера должна распространяться на весь период службы мобилизованных в рядах ВС РФ.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
 
БезопасностьВладимир КошелевСергей ШойгуРоссияУкраинаГосдума РФВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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