https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818562054.html

В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию

В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию - РИА Новости, 21.09.2022

В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию

Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР) сообщил РИА Новости, внесет в ГД инициативу об оплате государством ипотеки и... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:09

2022-09-21T22:09

2022-09-21T22:15

безопасность

владимир кошелев

сергей шойгу

россия

украина

госдума рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР) сообщил РИА Новости, внесет в ГД инициативу об оплате государством ипотеки и автокредитов на время службы мобилизованных в ВС РФ."Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов… Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу", - сообщил Кошелев.Также он отметил, что мера должна распространяться на весь период службы мобилизованных в рядах ВС РФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/garantii-1818463704.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, владимир кошелев, сергей шойгу, россия, украина, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии