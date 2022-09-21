https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818562054.html
В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию
В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию - РИА Новости, 21.09.2022
В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию
Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР) сообщил РИА Новости, внесет в ГД инициативу об оплате государством ипотеки и... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:09
2022-09-21T22:09
2022-09-21T22:15
безопасность
владимир кошелев
сергей шойгу
россия
украина
госдума рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР) сообщил РИА Новости, внесет в ГД инициативу об оплате государством ипотеки и автокредитов на время службы мобилизованных в ВС РФ."Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов… Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу", - сообщил Кошелев.Также он отметил, что мера должна распространяться на весь период службы мобилизованных в рядах ВС РФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220921/garantii-1818463704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир кошелев, сергей шойгу, россия, украина, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владимир Кошелев, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
22:09 21.09.2022 (обновлено: 22:15 21.09.2022)
В ГД внесут проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию
Депутат Кошелев внесет в Думу проект об оплате ипотеки попавших под частичную мобилизацию