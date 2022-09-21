https://ria.ru/20220921/yaitsa-1818351786.html
В Липецкой области увеличилось производство яиц
В Липецкой области увеличилось производство яиц - РИА Новости, 21.09.2022
В Липецкой области увеличилось производство яиц
За 8 месяцев текущего года в сельхозорганизациях Липецкой области было получено 451,4 миллиона яиц, что на 9,9 процентов больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:57
2022-09-21T10:57
2022-09-21T10:57
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 21 сен - РИА Новости. За 8 месяцев текущего года в сельхозорганизациях Липецкой области было получено 451,4 миллиона яиц, что на 9,9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, куриные яйца производят два предприятия. Артамонов отметил, что уровень самообеспеченности куриными яйцами в области превышает нормы потребления в 2,2 раза. В прошлом году хозяйствами всех категорий Липецкой области было произведено 633,6 миллиона яиц. Эти показатели достигнуты не столько из-за увеличения поголовья, сколько благодаря улучшению продуктивности."Акцент на внедрение инноваций определяет успешное развитие областного АПК в целом, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
ЛИПЕЦК, 21 сен - РИА Новости. За 8 месяцев текущего года в сельхозорганизациях Липецкой области было получено 451,4 миллиона яиц, что на 9,9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, куриные яйца производят два предприятия.
Артамонов отметил, что уровень самообеспеченности куриными яйцами в области превышает нормы потребления в 2,2 раза. В прошлом году хозяйствами всех категорий Липецкой области было произведено 633,6 миллиона яиц. Эти показатели достигнуты не столько из-за увеличения поголовья, сколько благодаря улучшению продуктивности.
"Акцент на внедрение инноваций определяет успешное развитие областного АПК в целом, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов
.