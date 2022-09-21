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В Липецкой области увеличилось производство яиц - РИА Новости, 21.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220921/yaitsa-1818351786.html
В Липецкой области увеличилось производство яиц
В Липецкой области увеличилось производство яиц - РИА Новости, 21.09.2022
В Липецкой области увеличилось производство яиц
За 8 месяцев текущего года в сельхозорганизациях Липецкой области было получено 451,4 миллиона яиц, что на 9,9 процентов больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:57
2022-09-21T10:57
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 21 сен - РИА Новости. За 8 месяцев текущего года в сельхозорганизациях Липецкой области было получено 451,4 миллиона яиц, что на 9,9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, куриные яйца производят два предприятия. Артамонов отметил, что уровень самообеспеченности куриными яйцами в области превышает нормы потребления в 2,2 раза. В прошлом году хозяйствами всех категорий Липецкой области было произведено 633,6 миллиона яиц. Эти показатели достигнуты не столько из-за увеличения поголовья, сколько благодаря улучшению продуктивности."Акцент на внедрение инноваций определяет успешное развитие областного АПК в целом, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
10:57 21.09.2022
 

В Липецкой области увеличилось производство яиц

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЦех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 сен - РИА Новости. За 8 месяцев текущего года в сельхозорганизациях Липецкой области было получено 451,4 миллиона яиц, что на 9,9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, куриные яйца производят два предприятия.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Артамонов отметил, что уровень самообеспеченности куриными яйцами в области превышает нормы потребления в 2,2 раза. В прошлом году хозяйствами всех категорий Липецкой области было произведено 633,6 миллиона яиц. Эти показатели достигнуты не столько из-за увеличения поголовья, сколько благодаря улучшению продуктивности.
"Акцент на внедрение инноваций определяет успешное развитие областного АПК в целом, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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