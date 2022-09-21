https://ria.ru/20220921/yadernaya-1818511268.html

Ядерная война не должна быть развязана никогда, заявил Байден

Ядерная война не должна быть развязана никогда, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2022

Ядерная война не должна быть развязана никогда, заявил Байден

США согласны с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязана, заявил американский президент Джо Байден с трибуны... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:36

2022-09-21T18:36

2022-09-21T18:59

в мире

сша

джо байден

оон

генеральная ассамблея оон

ядерное оружие

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АШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США согласны с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязана, заявил американский президент Джо Байден с трибуны генассамблеи ООН."Вне зависимости от того, что происходит в мире, США готовы реализовывать критически значимые меры по контролю над вооружениями. Ядерная война не может быть выиграна и потому не должна вестись", - сказал он.

https://ria.ru/20220821/bresh-1811065741.html

сша

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон, ядерное оружие