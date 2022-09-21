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Ядерная война не должна быть развязана никогда, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2022
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Ядерная война не должна быть развязана никогда, заявил Байден
Ядерная война не должна быть развязана никогда, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2022
Ядерная война не должна быть развязана никогда, заявил Байден
США согласны с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязана, заявил американский президент Джо Байден с трибуны... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:36
2022-09-21T18:59
в мире
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джо байден
оон
генеральная ассамблея оон
ядерное оружие
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АШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США согласны с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязана, заявил американский президент Джо Байден с трибуны генассамблеи ООН."Вне зависимости от того, что происходит в мире, США готовы реализовывать критически значимые меры по контролю над вооружениями. Ядерная война не может быть выиграна и потому не должна вестись", - сказал он.
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в мире, сша, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон, ядерное оружие
В мире, США, Джо Байден, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Ядерное оружие
18:36 21.09.2022 (обновлено: 18:59 21.09.2022)
 
Ядерная война не должна быть развязана никогда, заявил Байден

Байден: США согласны с мыслью, что ядерную войну невозможно выиграть

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США согласны с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязана, заявил американский президент Джо Байден с трибуны генассамблеи ООН.
"Вне зависимости от того, что происходит в мире, США готовы реализовывать критически значимые меры по контролю над вооружениями. Ядерная война не может быть выиграна и потому не должна вестись", - сказал он.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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СМИ: Россия знает о бреши в ядерном щите США
 
В миреСШАДжо БайденООНГенеральная Ассамблея ООНЯдерное оружие
 
 
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