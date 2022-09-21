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Архангельские депутаты изменили порядок выплат многодетным
Архангельские депутаты изменили порядок выплат многодетным - РИА Новости, 21.09.2022
Архангельские депутаты изменили порядок выплат многодетным
Депутаты Архангельской области внесли изменения в закон, который предполагает предоставление выплаты на ребенка в возрасте до трех лет, теперь ее ежемесячно... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:02
2022-09-21T12:02
2022-09-21T12:58
общество
александр цыбульский
россия
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельской области внесли изменения в закон, который предполагает предоставление выплаты на ребенка в возрасте до трех лет, теперь ее ежемесячно будут получать многодетные семьи на каждого родившегося ребенка, начиная с третьего, а не только на одного, как было раньше, сообщила пресс-служба областного Заксобрания.Депутаты одобрили изменения в областной закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области". Законопроект внесен в порядке законодательной инициативы губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и принят в двух чтениях."В настоящее время ежемесячная выплата предоставляется в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей. Средства в размере регионального прожиточного минимума на ребенка выплачиваются до достижения малышом трехлетнего возраста", - пояснили в ЗС.Здесь отметили, что в этом году размер прожиточного минимума в регионе составляет 15 805 рублей, в следующем – уже более 16 926 рублей.По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Олеси Старжинской, выплату получат порядка 468 семей."По аналогичному принципу в прошлом году мы расширили круг получателей регионального материнского капитала. И сейчас многодетные семьи снова получат серьезную помощь. При рождении третьего и каждого следующего ребенка, пока им не исполнится три года, семье ежемесячно будут выплачивать порядка 16 тысяч рублей", – заявила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.Прокопьева отметила, что региональные власти уже давно начали большую работу с правительством РФ по согласованию данной инициативы, так как выплата на 90% финансируется за счет средств федерального бюджета. В результате было получено подтверждение, что в 2023 году на эти цели будет направлено 85,5 миллиона рублей. Еще 10,2 миллиона рублей предусмотрят в областном бюджете.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, александр цыбульский, россия
Общество, Александр Цыбульский, Россия, Архангельская область
12:02 21.09.2022 (обновлено: 12:58 21.09.2022)
Архангельские депутаты изменили порядок выплат многодетным
Депутаты Архангельской области изменили порядок выплаты на ребенка в возрасте до трех лет
АРХАНГЕЛЬСК, 21 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельской области внесли изменения в закон, который предполагает предоставление выплаты на ребенка в возрасте до трех лет, теперь ее ежемесячно будут получать многодетные семьи на каждого родившегося ребенка, начиная с третьего, а не только на одного, как было раньше, сообщила пресс-служба областного Заксобрания.
Депутаты одобрили изменения в областной закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области". Законопроект внесен в порядке законодательной инициативы губернатором Архангельской области Александром Цыбульским
и принят в двух чтениях.
"В настоящее время ежемесячная выплата предоставляется в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей. Средства в размере регионального прожиточного минимума на ребенка выплачиваются до достижения малышом трехлетнего возраста", - пояснили в ЗС.
Здесь отметили, что в этом году размер прожиточного минимума в регионе составляет 15 805 рублей, в следующем – уже более 16 926 рублей.
"Законопроектом предусмотрено, что многодетные родители (усыновители) смогут получать выплату многократно, то есть при рождении третьего, четвертого и последующих детей", - объяснили изменения в пресс-службе.
По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Олеси Старжинской, выплату получат порядка 468 семей.
"По аналогичному принципу в прошлом году мы расширили круг получателей регионального материнского капитала. И сейчас многодетные семьи снова получат серьезную помощь. При рождении третьего и каждого следующего ребенка, пока им не исполнится три года, семье ежемесячно будут выплачивать порядка 16 тысяч рублей", – заявила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Прокопьева отметила, что региональные власти уже давно начали большую работу с правительством РФ
по согласованию данной инициативы, так как выплата на 90% финансируется за счет средств федерального бюджета. В результате было получено подтверждение, что в 2023 году на эти цели будет направлено 85,5 миллиона рублей. Еще 10,2 миллиона рублей предусмотрят в областном бюджете.