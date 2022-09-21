https://ria.ru/20220921/vybory-1818542989.html

Лавров ответил на вопрос об отслеживании подготовки к выборам в США

Лавров ответил на вопрос об отслеживании подготовки к выборам в США - РИА Новости, 21.09.2022

Лавров ответил на вопрос об отслеживании подготовки к выборам в США

Россия не вмешивается, но внимательно отслеживает подготовку к промежуточным выборам в конгресс США, которые пройдут в ноябре, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:50

2022-09-21T20:50

2022-09-21T20:50

сергей лавров

россия

сша

конгресс сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не вмешивается, но внимательно отслеживает подготовку к промежуточным выборам в конгресс США, которые пройдут в ноябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, в России не преувеличивают "значение результатов этих выборов в контексте выправления российско-американских отношений, учитывая сложившееся на Капитолии стойкое неприятие самой идеи равноправного диалога с Москвой"."Говорить же что-либо о президентской кампании в США 2024 года пока преждевременно, поскольку она еще толком не начиналась", - добавил министр.

https://ria.ru/20220917/vybory-1817486704.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, россия, сша, конгресс сша, в мире