Лавров ответил на вопрос об отслеживании подготовки к выборам в США
Лавров: Россия не вмешивается, но следит за подготовкой к выборам в конгресс США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не вмешивается, но внимательно отслеживает подготовку к промежуточным выборам в конгресс США, которые пройдут в ноябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В очередной раз хотел бы подтвердить нашу принципиальную позицию о невмешательстве во внутренние дела иностранных государств. США здесь не исключение. Мы не вмешиваемся, но, конечно, внимательно отслеживаем процесс подготовки к ноябрьским промежуточным выборам в конгресс. Это не прихоть, а обязанность дипломатов, журналистов, ученых", - заявил Лавров в интервью журналу Newsweek.
По его словам, в России не преувеличивают "значение результатов этих выборов в контексте выправления российско-американских отношений, учитывая сложившееся на Капитолии стойкое неприятие самой идеи равноправного диалога с Москвой".
"Говорить же что-либо о президентской кампании в США 2024 года пока преждевременно, поскольку она еще толком не начиналась", - добавил министр.
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