Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос об отслеживании подготовки к выборам в США - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/vybory-1818542989.html
Лавров ответил на вопрос об отслеживании подготовки к выборам в США
Лавров ответил на вопрос об отслеживании подготовки к выборам в США - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров ответил на вопрос об отслеживании подготовки к выборам в США
Россия не вмешивается, но внимательно отслеживает подготовку к промежуточным выборам в конгресс США, которые пройдут в ноябре, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:50
2022-09-21T20:50
сергей лавров
россия
сша
конгресс сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не вмешивается, но внимательно отслеживает подготовку к промежуточным выборам в конгресс США, которые пройдут в ноябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, в России не преувеличивают "значение результатов этих выборов в контексте выправления российско-американских отношений, учитывая сложившееся на Капитолии стойкое неприятие самой идеи равноправного диалога с Москвой"."Говорить же что-либо о президентской кампании в США 2024 года пока преждевременно, поскольку она еще толком не начиналась", - добавил министр.
https://ria.ru/20220917/vybory-1817486704.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, россия, сша, конгресс сша, в мире
Сергей Лавров, Россия, США, Конгресс США, В мире
20:50 21.09.2022
 
Лавров ответил на вопрос об отслеживании подготовки к выборам в США

Лавров: Россия не вмешивается, но следит за подготовкой к выборам в конгресс США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не вмешивается, но внимательно отслеживает подготовку к промежуточным выборам в конгресс США, которые пройдут в ноябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В очередной раз хотел бы подтвердить нашу принципиальную позицию о невмешательстве во внутренние дела иностранных государств. США здесь не исключение. Мы не вмешиваемся, но, конечно, внимательно отслеживаем процесс подготовки к ноябрьским промежуточным выборам в конгресс. Это не прихоть, а обязанность дипломатов, журналистов, ученых", - заявил Лавров в интервью журналу Newsweek.
По его словам, в России не преувеличивают "значение результатов этих выборов в контексте выправления российско-американских отношений, учитывая сложившееся на Капитолии стойкое неприятие самой идеи равноправного диалога с Москвой".
"Говорить же что-либо о президентской кампании в США 2024 года пока преждевременно, поскольку она еще толком не начиналась", - добавил министр.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 05:32
Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами
 
Сергей ЛавровРоссияСШАКонгресс СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала