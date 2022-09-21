https://ria.ru/20220921/vosstanovlenie-1818431281.html

Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин

Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин - РИА Новости, 21.09.2022

Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин

Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:46

2022-09-21T14:46

2022-09-21T14:46

специальная военная операция на украине

сергей собянин

жкх

в мире

манолис пилавов

виталий хоценко

луганск

донецк (днр)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин."Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска", - написал Собянин.Мэр выразил надежду, что "скоро по результатам референдума они войдут в российскую семью".В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Позднее, в ходе Петербургского международного экономического форума, Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

донецк (днр)

москва

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сергей собянин, жкх, в мире, манолис пилавов, виталий хоценко, луганск, донецк (днр), москва, нато