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Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/vosstanovlenie-1818431281.html
Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин
Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин - РИА Новости, 21.09.2022
Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин
Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:46
2022-09-21T14:46
специальная военная операция на украине
сергей собянин
жкх
в мире
манолис пилавов
виталий хоценко
луганск
донецк (днр)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин."Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска", - написал Собянин.Мэр выразил надежду, что "скоро по результатам референдума они войдут в российскую семью".В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Позднее, в ходе Петербургского международного экономического форума, Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей собянин, жкх, в мире, манолис пилавов, виталий хоценко, луганск, донецк (днр), москва, нато
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, ЖКХ, В мире, Манолис Пилавов, Виталий Хоценко, Луганск, Донецк (ДНР), Москва, НАТО
14:46 21.09.2022
 
Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин

Собянин: Москва продолжает работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска", - написал Собянин.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Украина превратилась в государство-террориста
Мэр выразил надежду, что "скоро по результатам референдума они войдут в российскую семью".
В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Позднее, в ходе Петербургского международного экономического форума, Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей СобянинЖКХВ миреМанолис ПилавовВиталий ХоценкоЛуганскДонецк (ДНР)МоскваНАТО
 
 
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