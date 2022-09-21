Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин
Собянин: Москва продолжает работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска", - написал Собянин.
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Мэр выразил надежду, что "скоро по результатам референдума они войдут в российскую семью".
В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Позднее, в ходе Петербургского международного экономического форума, Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.