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Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за урожай - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за урожай
Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за урожай - РИА Новости, 21.09.2022
Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за урожай
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за итоги по урожаю в этом году, отметив, что уже собрано порядка 130 миллионов тонн, и что... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:42
2022-09-21T16:50
владимир путин
экономика
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за итоги по урожаю в этом году, отметив, что уже собрано порядка 130 миллионов тонн, и что сегодня это особенно важно."Хочу поблагодарить сельхозпроизводителей за результаты этого года. Хотя они еще не окончательные, но тем не менее то, что сделано, уже хорошо. И это очень важно. Это очень важно всегда, а сегодня для России, нашей страны, в особенности важно, так что спасибо вам большое ", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Путин отметил, что сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентноспособным на мировых рынках. "Вот министр доложил, что в этом году у нас будет очень хороший урожай. Уже, по-моему, он сказал, 130 что ли миллионов собрали. Уже. То есть, будет за 140. Это в том числе благодаря технике, благодаря технологиям", - отметил глава государства. Посевных площадей при этом меньше, чем в СССР, возросла эффективность в разы, заметил он.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
16:42 21.09.2022 (обновлено: 16:50 21.09.2022)
 
Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за урожай

Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за высокие показатели урожая в этом году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая рапса в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая рапса в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая рапса в Новосибирской области. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за итоги по урожаю в этом году, отметив, что уже собрано порядка 130 миллионов тонн, и что сегодня это особенно важно.
"Хочу поблагодарить сельхозпроизводителей за результаты этого года. Хотя они еще не окончательные, но тем не менее то, что сделано, уже хорошо. И это очень важно. Это очень важно всегда, а сегодня для России, нашей страны, в особенности важно, так что спасибо вам большое ", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
Путин отметил, что сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентноспособным на мировых рынках. "Вот министр доложил, что в этом году у нас будет очень хороший урожай. Уже, по-моему, он сказал, 130 что ли миллионов собрали. Уже. То есть, будет за 140. Это в том числе благодаря технике, благодаря технологиям", - отметил глава государства. Посевных площадей при этом меньше, чем в СССР, возросла эффективность в разы, заметил он.
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