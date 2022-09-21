https://ria.ru/20220921/urozhay-1818471833.html

Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за урожай

Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за урожай - РИА Новости, 21.09.2022

Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за урожай

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за итоги по урожаю в этом году, отметив, что уже собрано порядка 130 миллионов тонн, и что... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:42

2022-09-21T16:42

2022-09-21T16:50

владимир путин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817065320_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_93e20c7a0e873cab5b4a3df5acfff733.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за итоги по урожаю в этом году, отметив, что уже собрано порядка 130 миллионов тонн, и что сегодня это особенно важно."Хочу поблагодарить сельхозпроизводителей за результаты этого года. Хотя они еще не окончательные, но тем не менее то, что сделано, уже хорошо. И это очень важно. Это очень важно всегда, а сегодня для России, нашей страны, в особенности важно, так что спасибо вам большое ", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Путин отметил, что сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентноспособным на мировых рынках. "Вот министр доложил, что в этом году у нас будет очень хороший урожай. Уже, по-моему, он сказал, 130 что ли миллионов собрали. Уже. То есть, будет за 140. Это в том числе благодаря технике, благодаря технологиям", - отметил глава государства. Посевных площадей при этом меньше, чем в СССР, возросла эффективность в разы, заметил он.

https://ria.ru/20220817/zerno-1810131563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия