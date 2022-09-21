https://ria.ru/20220921/ukazateli-1818418476.html

Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января

Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января - РИА Новости, 21.09.2022

Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января

Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:14

2022-09-21T14:14

2022-09-21T14:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года. Они подскажут дорогу к учреждениям здравоохранения, социальным объектам, нотариальным конторам и даже к усадьбе Деда Мороза", - говорится в сообщении.Также специалисты Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства, которые занимаются обеспечением навигации в городе, установили указатели с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона открывается страница с фото, биографией, описанием подвигов героев Великой Отечественной войны. В рамках других программ установили 77 городских указателей и 274 информационных поля к отделениям Совета ветеранов, а также 80 домовых указателей на территории ВДНХ.Всего в этом году планируется установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысяч информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.

https://ria.ru/20220706/infopolya-1800753641.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы