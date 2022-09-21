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Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января - РИА Новости, 21.09.2022
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Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января
Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января - РИА Новости, 21.09.2022
Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января
Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:14
2022-09-21T14:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года. Они подскажут дорогу к учреждениям здравоохранения, социальным объектам, нотариальным конторам и даже к усадьбе Деда Мороза", - говорится в сообщении.Также специалисты Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства, которые занимаются обеспечением навигации в городе, установили указатели с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона открывается страница с фото, биографией, описанием подвигов героев Великой Отечественной войны. В рамках других программ установили 77 городских указателей и 274 информационных поля к отделениям Совета ветеранов, а также 80 домовых указателей на территории ВДНХ.Всего в этом году планируется установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысяч информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
14:14 21.09.2022
 

Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ Москве установили указатели на площадь ЛНР
В Москве установили указатели на площадь ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года. Они подскажут дорогу к учреждениям здравоохранения, социальным объектам, нотариальным конторам и даже к усадьбе Деда Мороза", - говорится в сообщении.
Также специалисты Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства, которые занимаются обеспечением навигации в городе, установили указатели с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона открывается страница с фото, биографией, описанием подвигов героев Великой Отечественной войны. В рамках других программ установили 77 городских указателей и 274 информационных поля к отделениям Совета ветеранов, а также 80 домовых указателей на территории ВДНХ.
Всего в этом году планируется установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысяч информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.
Сотрудник коммунальной службы во время монтажа адресного указателя площади Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Свыше 2,7 тыс информационных полей установили в Москве с начала года
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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