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Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января
Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января - РИА Новости, 21.09.2022
Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января
Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:14
2022-09-21T14:14
2022-09-21T14:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 500 новых городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей установили в столице с начала года. Они подскажут дорогу к учреждениям здравоохранения, социальным объектам, нотариальным конторам и даже к усадьбе Деда Мороза", - говорится в сообщении.Также специалисты Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства, которые занимаются обеспечением навигации в городе, установили указатели с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона открывается страница с фото, биографией, описанием подвигов героев Великой Отечественной войны. В рамках других программ установили 77 городских указателей и 274 информационных поля к отделениям Совета ветеранов, а также 80 домовых указателей на территории ВДНХ.Всего в этом году планируется установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысяч информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.
https://ria.ru/20220706/infopolya-1800753641.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы