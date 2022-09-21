https://ria.ru/20220921/udobreniya-1818303999.html

Перу выступило за нормализацию экспорта удобрений из России

Перу выступило за нормализацию экспорта удобрений из России - РИА Новости, 21.09.2022

Перу выступило за нормализацию экспорта удобрений из России

Перу выступает за нормализацию экспорта удобрений из России, из-за нехватки которых страдают развивающиеся страны, заявил президент страны Педро Кастильо. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T01:30

2022-09-21T01:30

2022-09-21T01:30

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ЛИМА, 21 сен - РИА Новости. Перу выступает за нормализацию экспорта удобрений из России, из-за нехватки которых страдают развивающиеся страны, заявил президент страны Педро Кастильо.По мнению Кастильо, необходимо избегать экономических санкций, если они ставят под угрозу продовольственную безопасность на планете.Во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о важности продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрения, в том числе аммиака. По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20220920/agroproduktsiya-1818022298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, перу, оон, в мире