Рейтинг@Mail.ru
Перу выступило за нормализацию экспорта удобрений из России - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/udobreniya-1818303999.html
Перу выступило за нормализацию экспорта удобрений из России
Перу выступило за нормализацию экспорта удобрений из России - РИА Новости, 21.09.2022
Перу выступило за нормализацию экспорта удобрений из России
Перу выступает за нормализацию экспорта удобрений из России, из-за нехватки которых страдают развивающиеся страны, заявил президент страны Педро Кастильо. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:30
2022-09-21T01:30
россия
перу
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c9d5351d861b37b42be6f5fc92721f6a.jpg
ЛИМА, 21 сен - РИА Новости. Перу выступает за нормализацию экспорта удобрений из России, из-за нехватки которых страдают развивающиеся страны, заявил президент страны Педро Кастильо.По мнению Кастильо, необходимо избегать экономических санкций, если они ставят под угрозу продовольственную безопасность на планете.Во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о важности продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрения, в том числе аммиака. По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20220920/agroproduktsiya-1818022298.html
россия
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_539f0a6d0273e1cad3bca8ab6da37fca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, перу, оон, в мире
Россия, Перу, ООН, В мире
01:30 21.09.2022
 
Перу выступило за нормализацию экспорта удобрений из России

Президент Перу Кастильо выступил за нормализацию экспорта удобрений из России

© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Педро Кастильо
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Педро Кастильо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИМА, 21 сен - РИА Новости. Перу выступает за нормализацию экспорта удобрений из России, из-за нехватки которых страдают развивающиеся страны, заявил президент страны Педро Кастильо.
"Необходимо продолжить реализацию соглашения о поставке зерновых из Украины и, как отмечал генсек ООН, нормализовать экспорт удобрений из России, недостаток которых давит на самых бедных сельхозпроизводителей из развивающихся стран", - сказал он на сессии ГА ООН.
По мнению Кастильо, необходимо избегать экономических санкций, если они ставят под угрозу продовольственную безопасность на планете.
Во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о важности продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрения, в том числе аммиака. По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 06:47
Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран
 
РоссияПеруООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала