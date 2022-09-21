https://ria.ru/20220921/treysi-1818341445.html

МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве

МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве - РИА Новости, 21.09.2022

МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве

Москва прокомментирует назначение посла США в РФ, как только посол будет назначен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:10

2022-09-21T10:10

2022-09-21T10:10

мария захарова

сша

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва прокомментирует назначение посла США в РФ, как только посол будет назначен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Комментировать назначения до того, как они совершаются, я считаю неуместным, потому что это не соответствует ни практике, ни процедуре. Будут совершены назначения, будут официально и комментировать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси, которая возглавляет дипмиссию в Армении.

https://ria.ru/20220914/treysi-1816822143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мария захарова, сша, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)