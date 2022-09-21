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МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве - РИА Новости, 21.09.2022
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МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве
МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве - РИА Новости, 21.09.2022
МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве
Москва прокомментирует назначение посла США в РФ, как только посол будет назначен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:10
2022-09-21T10:10
мария захарова
сша
россия
политика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва прокомментирует назначение посла США в РФ, как только посол будет назначен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Комментировать назначения до того, как они совершаются, я считаю неуместным, потому что это не соответствует ни практике, ни процедуре. Будут совершены назначения, будут официально и комментировать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси, которая возглавляет дипмиссию в Армении.
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мария захарова, сша, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, США, Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:10 21.09.2022
 
МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве

МИД отказался комментировать кандидатуру Трейси до назначения ее послом в Москве

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва прокомментирует назначение посла США в РФ, как только посол будет назначен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Комментировать назначения до того, как они совершаются, я считаю неуместным, потому что это не соответствует ни практике, ни процедуре. Будут совершены назначения, будут официально и комментировать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси, которая возглавляет дипмиссию в Армении.
Американский дипломат Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 19:25
Биография Линн Трейси
 
Мария ЗахароваСШАРоссияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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