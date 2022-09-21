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МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве
МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве - РИА Новости, 21.09.2022
МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве
Москва прокомментирует назначение посла США в РФ, как только посол будет назначен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:10
2022-09-21T10:10
2022-09-21T10:10
мария захарова
сша
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва прокомментирует назначение посла США в РФ, как только посол будет назначен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Комментировать назначения до того, как они совершаются, я считаю неуместным, потому что это не соответствует ни практике, ни процедуре. Будут совершены назначения, будут официально и комментировать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси, которая возглавляет дипмиссию в Армении.
https://ria.ru/20220914/treysi-1816822143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, сша, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, США, Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД не стал комментировать кандидатуру Трейси на пост посла в Москве
МИД отказался комментировать кандидатуру Трейси до назначения ее послом в Москве