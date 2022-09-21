https://ria.ru/20220921/tirazhirovanie-1818505717.html

На Kazan Digital Week обсудили возможности тиражирования цифровых решений

На Kazan Digital Week обсудили возможности тиражирования цифровых решений - РИА Новости, 21.09.2022

На Kazan Digital Week обсудили возможности тиражирования цифровых решений

Проблемы тиражирования цифровых продуктов могут быть решены за счет привлечения частных инвесторов, создания открытых библиотек референсных решений и... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:23

2022-09-21T18:23

2022-09-21T18:23

фонд "сколково"

сколково

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/13/1562541311_0:271:3008:1963_1920x0_80_0_0_d584f595a1b37938a2d47225167c9fb5.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Проблемы тиражирования цифровых продуктов могут быть решены за счет привлечения частных инвесторов, создания открытых библиотек референсных решений и организации программ дополнительного образования для ИТ- специалистов, работающих с российским ПО.Как сообщает пресс-служба Фонда "Сколково", такое мнение озвучил старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем в ходе пленарного заседания международного форума Kazan Digital Week.Каем привел детали работы программы поддержки первого внедрения цифровых решений, оператором которой выступает "Сколково". В этом году получено более 70 заявок на общую сумму запрашиваемого финансирования свыше 10 миллиардов рублей, по 5 проектам уже приняты положительные решения."Основной целью является дальнейшее тиражирование, когда внедренный в одном предприятии проект может дать экономический рычаг всей отрасли в целом. При этом мера поддержки выстроена так, что интеллектуальная собственность всегда остается у разработчика" — уточнил Каем.По словам эксперта, существуют три аспекта, с которыми нужно работать после того, как государство "повернуло ключ зажигания" в виде грантового финансирования: привлечение частного бизнеса и инвесторов для дальнейшего тиражирования, создание библиотек референсных решений для каждой из отраслей и обучение специалистов."Кроме консолидации спроса потребуется создание библиотек, из которых как из кубиков можно собрать вокруг ядра решение, которое устраивает всю индустрию. Например, в таких отраслях как банкинг и промышленность очень важно, чтобы действия разработчиков были согласованы. Также мы понимаем, что академическое образование меняется, и необходимо строить обучение специалистов вокруг этих референсных продуктов. При решении этих задач будет ускорено привлечение денег в индустрию, потому что и для регулятора, и для инвестора будут понятны следующие шаги. Также мы получим пул специалистов, которые способны эту проблему решать практически. Это то, что важно сделать для достижения технологического суверенитета", - заключил старший вице-президент по инновациям.Всего в программе Kazan Digital Week 2022 — более 100 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. В тематических сессиях, посвященных цифровым технологиям, принимают участие свыше 800 спикеров.

https://ria.ru/20220906/tekhnoliderstvo-1814846174.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", сколково, экономика, технологии