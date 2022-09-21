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Мазур поручил разработать программу модернизации теплосетей в Томске - РИА Новости, 21.09.2022
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Томская область
https://ria.ru/20220921/teploseti-1818438595.html
Мазур поручил разработать программу модернизации теплосетей в Томске
Мазур поручил разработать программу модернизации теплосетей в Томске - РИА Новости, 21.09.2022
Мазур поручил разработать программу модернизации теплосетей в Томске
Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился разработать программу модернизации теплосетей в Томске, сообщает... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:05
2022-09-21T15:05
томская область
общество
владимир мазур
томск
жкх
россия
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ТОМСК, 21 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился разработать программу модернизации теплосетей в Томске, сообщает обладминистрация.В среду глава региона провел выездное совещание о начале отопительного сезона в Томске, на котором подверг критике коммунальщиков за отсутствие горячей воды и отопления в части домов областного центра, о чем накануне ему сообщили жители в ходе прямого эфира в социальных сетях.Совещание прошло на участке реконструкции тепловой магистрали №6 в районе Каштак. Представитель ресурсоснабжающей организации "ТомскРТС" сообщил, что реконструкция участка продлится еще три недели, все это время без отопления будет оставаться один жилой на Каштаке, в котором расположены около 500 квартир."А вы знаете, что уже на следующей неделе в Томск придут отрицательные температуры? Люди будут вынуждены включать отопительные приборы. Во-первых, это дополнительная нагрузка на электрические сети. Во-вторых, серьезная нагрузка на семейные бюджеты. Поручаю администрации Томска провести встречу с жителями и оказать помощь в составлении претензий и компенсаций от ресурсоснабжающей организации", - сказал врио губернатора.По данным областных властей, по состоянию на первую половину дня 21 сентября отопление отсутствовало в 487 домах Томска, в то время как отопительный сезон стартовал 15 сентября, а горячая вода – в 55 домах. Глава региона дал ровно неделю ресурсоснабжающим организациям на подключение всех объектов, а также поручил "ТомскРТС" и администрации Томска подготовить программы модернизации магистральных и муниципальных тепловых сетей города и синхронизировать их."Составьте программу обновления сетей по районам и кварталам, сделайте в ней приоритет по износу. Это ненормально, что мы в Сибири заканчиваем ремонт сетей теплоснабжения глубокой осенью", – сказал Мазур.
https://ria.ru/20220816/tomsk-1809985337.html
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общество, владимир мазур, томск, жкх, россия
Томская область, Общество, Владимир Мазур, Томск, ЖКХ, Россия
15:05 21.09.2022
 
Мазур поручил разработать программу модернизации теплосетей в Томске

И.о. главы региона Мазур поручил разработать программу модернизации теплосетей в Томске

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРемонт участка магистральной теплосети
Ремонт участка магистральной теплосети - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ремонт участка магистральной теплосети. Архивное фото
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ТОМСК, 21 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился разработать программу модернизации теплосетей в Томске, сообщает обладминистрация.
В среду глава региона провел выездное совещание о начале отопительного сезона в Томске, на котором подверг критике коммунальщиков за отсутствие горячей воды и отопления в части домов областного центра, о чем накануне ему сообщили жители в ходе прямого эфира в социальных сетях.
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Совещание прошло на участке реконструкции тепловой магистрали №6 в районе Каштак. Представитель ресурсоснабжающей организации "ТомскРТС" сообщил, что реконструкция участка продлится еще три недели, все это время без отопления будет оставаться один жилой на Каштаке, в котором расположены около 500 квартир.
"А вы знаете, что уже на следующей неделе в Томск придут отрицательные температуры? Люди будут вынуждены включать отопительные приборы. Во-первых, это дополнительная нагрузка на электрические сети. Во-вторых, серьезная нагрузка на семейные бюджеты. Поручаю администрации Томска провести встречу с жителями и оказать помощь в составлении претензий и компенсаций от ресурсоснабжающей организации", - сказал врио губернатора.
По данным областных властей, по состоянию на первую половину дня 21 сентября отопление отсутствовало в 487 домах Томска, в то время как отопительный сезон стартовал 15 сентября, а горячая вода – в 55 домах. Глава региона дал ровно неделю ресурсоснабжающим организациям на подключение всех объектов, а также поручил "ТомскРТС" и администрации Томска подготовить программы модернизации магистральных и муниципальных тепловых сетей города и синхронизировать их.
"Составьте программу обновления сетей по районам и кварталам, сделайте в ней приоритет по износу. Это ненормально, что мы в Сибири заканчиваем ремонт сетей теплоснабжения глубокой осенью", – сказал Мазур.
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