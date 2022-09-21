https://ria.ru/20220921/teatr-1818352589.html
Объявлено, когда завершится реставрация интерьеров здания Малого театра
Объявлено, когда завершится реставрация интерьеров здания Малого театра - РИА Новости, 21.09.2022
Объявлено, когда завершится реставрация интерьеров здания Малого театра
Реставрация интерьеров здания Малого театра в Москве завершится в 2023 году, а сейчас на Серпуховской площади заканчивается реставрация фасадов, сообщается на... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:17
2022-09-21T12:17
2022-09-21T12:17
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театр
малый театр
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Реставрация интерьеров здания Малого театра в Москве завершится в 2023 году, а сейчас на Серпуховской площади заканчивается реставрация фасадов, сообщается на сайте мэра столицы.Специалисты уже "привели в порядок поверхности стен, кровлю, окна, двери, цоколь и декоративные элементы", говорит глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.При проведении ремонта учитываются архивные документы и фотографии. Уже отреставрировали рустовку первого этажа и на углах, ризалиты, лопатки, филенки, пилястры малого ордера, обрамляющие оконные проемы, сандрики, карнизные полки, профилированный карниз между первым и вторым этажами, венчающий профилированный карниз с широким гладким фризом, аттик. Внутренние работы продолжаются, в здании также подключат новые инженерные системы, а специалисты благоустроят прилегающую территорию.Здание, занимаемое театром, возвели в XIX веке. Это было одно из строений на Серпуховской площади, дом 36/71, строение 1 в стиле эклектики, входивших в состав доходного дома.
https://ria.ru/20220916/restavratsiya-1817410734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, театр, малый театр, россия, москва, реставрация
Культура, Новости культуры, Театр, Малый театр, Россия, Москва, Реставрация
Объявлено, когда завершится реставрация интерьеров здания Малого театра
Реставрация интерьеров здания Малого театра в Москве завершится в 2023 году
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Реставрация интерьеров здания Малого театра в Москве завершится в 2023 году, а сейчас на Серпуховской площади заканчивается реставрация фасадов, сообщается
на сайте мэра столицы.
Специалисты уже "привели в порядок поверхности стен, кровлю, окна, двери, цоколь и декоративные элементы", говорит глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
При проведении ремонта учитываются архивные документы и фотографии. Уже отреставрировали рустовку первого этажа и на углах, ризалиты, лопатки, филенки, пилястры малого ордера, обрамляющие оконные проемы, сандрики, карнизные полки, профилированный карниз между первым и вторым этажами, венчающий профилированный карниз с широким гладким фризом, аттик. Внутренние работы продолжаются, в здании также подключат новые инженерные системы, а специалисты благоустроят прилегающую территорию.
Здание, занимаемое театром, возвели в XIX веке. Это было одно из строений на Серпуховской площади, дом 36/71, строение 1 в стиле эклектики, входивших в состав доходного дома.