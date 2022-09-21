Житель Москвы запустил на Twitch трансляцию с ванной, полной горячей воды
Житель Москвы запустил на Twitch круглосуточную трансляцию с ванной, полной горячей воды
Водопроводный кран. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Житель Москвы запустил на Twitch круглосуточную трансляцию с ванной, полной горячей воды, под русские песни, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее житель Ростова-на-Дону запустил стрим From Russia With Love - "Из России с любовью", на котором показывал круглосуточно работающую газовую плиту под музыку из "Сектора газа", "Катюшу" и другие композиции. В описании указывалось, что он тратит газ сколько хочет всего за 1,44 евро в месяц. В среду его канал был заблокирован.
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Новый стример под ником russianhotwater подписал трансляцию "From Moscow with love". На картинке видна ванна с водой в помещении и термометр, показывающий около 30 градусов. Рядом с ванной лежит пакет "Крымская морская соль". Трансляция сопровождается музыкой Любэ "Комбат", Агаты Кристи "Я не забуду о тебе никогда", Высоцкого "Баллада о борьбе" и другими композициями.
Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели несколько новых пакетов санкций, в том числе ограничивших поставки российских энергоресурсов. Из-за возникшей нехватки сырья в Европе развернулся настоящий энергокризис, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ряду предприятий в странах Европы грозит закрытие из-за цен на электричество. Многие страны ЕС ввели меры, призванные сократить энергопотребление населением.
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