https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818449575.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:11
2022-09-21T16:11
2022-09-21T16:11
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Зайцево, Марьинки и Соледара. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы восемь пунктов управления, 147 районов скопления живой силы и техники, 68 артиллерийских расчетов, 12 складов боеприпасов и вооружения. Средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, три противорадиолокационные ракеты HARM и 28 снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 841 реактивная система залпового огня, 5052 танка и другие бронемашины, 3405 орудий полевой артиллерии и 5743 единицы автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 сентября 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Зайцево, Марьинки и Соледара. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы восемь пунктов управления, 147 районов скопления живой силы и техники, 68 артиллерийских расчетов, 12 складов боеприпасов и вооружения. Средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, три противорадиолокационные ракеты HARM и 28 снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 841 реактивная система залпового огня, 5052 танка и другие бронемашины, 3405 орудий полевой артиллерии и 5743 единицы автомобильной техники.