https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818332651.html

Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации

Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации

Военнослужащие ВС РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также добровольцы с честью выполняют боевую работу в ходе спецоперации, заявил в среду министр... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:33

2022-09-21T09:33

2022-09-21T10:10

сергей шойгу

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:324:2774:1884_1920x0_80_0_0_968c7a788dee7e095edd5fae938a4279.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также добровольцы с честью выполняют боевую работу в ходе спецоперации, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Идет большая трудная боевая работа, которую выполняют с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик, другие подразделения, добровольцы, которые участвуют в этой операции" , - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия