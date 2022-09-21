https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818332651.html
Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации
Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации
Военнослужащие ВС РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также добровольцы с честью выполняют боевую работу в ходе спецоперации, заявил в среду министр... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:33
2022-09-21T09:33
2022-09-21T10:10
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также добровольцы с честью выполняют боевую работу в ходе спецоперации, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Идет большая трудная боевая работа, которую выполняют с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик, другие подразделения, добровольцы, которые участвуют в этой операции" , - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия
Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Россия
09:33 21.09.2022 (обновлено: 10:10 21.09.2022)
Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации
Шойгу: российские военнослужащие с честью выполняют работу на спецоперации