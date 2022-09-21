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Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
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Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации
Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации
Военнослужащие ВС РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также добровольцы с честью выполняют боевую работу в ходе спецоперации, заявил в среду министр... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:33
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сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также добровольцы с честью выполняют боевую работу в ходе спецоперации, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Идет большая трудная боевая работа, которую выполняют с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик, другие подразделения, добровольцы, которые участвуют в этой операции" , - сказал Шойгу.
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сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия
Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Россия
09:33 21.09.2022 (обновлено: 10:10 21.09.2022)
 
Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации

Шойгу: российские военнослужащие с честью выполняют работу на спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также добровольцы с честью выполняют боевую работу в ходе спецоперации, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Идет большая трудная боевая работа, которую выполняют с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик, другие подразделения, добровольцы, которые участвуют в этой операции" , - сказал Шойгу.
Российские военнослужащие на блокпосту - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:56Специальная военная операция на Украине
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
 
Сергей ШойгуВооруженные силы РФРоссия
 
 
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