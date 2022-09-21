https://ria.ru/20220921/sotrudnichestvo-1818540400.html

Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами

Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами - РИА Новости, 21.09.2022

Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами

Международное военное сотрудничество Белоруссии с соседними странами целесообразно скорректировать с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщила... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:35

2022-09-21T20:35

2022-09-21T20:37

белоруссия

евросоюз

нато

минск

в мире

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Международное военное сотрудничество Белоруссии с соседними странами целесообразно скорректировать с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.По ее данным, соответствующие предложения выработаны по итогам совещания по вопросам реализации военным ведомством направлений внешней политики Белоруссии, которое прошло под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко.Поясняется, что на совещании "дана принципиальная оценка выполнению отдельными странами требований международных договоренностей по контролю над вооружениями, состоянию отношений с приграничными государствами, странами ЕС, странами – членами НАТО, некоторыми международными организациями".

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белоруссия, евросоюз, нато, минск, в мире, министерство обороны белоруссии