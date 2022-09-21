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Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами - РИА Новости, 21.09.2022
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Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами
Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами - РИА Новости, 21.09.2022
Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами
Международное военное сотрудничество Белоруссии с соседними странами целесообразно скорректировать с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщила... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:35
2022-09-21T20:37
белоруссия
евросоюз
нато
минск
в мире
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Международное военное сотрудничество Белоруссии с соседними странами целесообразно скорректировать с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.По ее данным, соответствующие предложения выработаны по итогам совещания по вопросам реализации военным ведомством направлений внешней политики Белоруссии, которое прошло под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко.Поясняется, что на совещании "дана принципиальная оценка выполнению отдельными странами требований международных договоренностей по контролю над вооружениями, состоянию отношений с приграничными государствами, странами ЕС, странами – членами НАТО, некоторыми международными организациями".
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белоруссия, евросоюз, нато, минск, в мире, министерство обороны белоруссии
Белоруссия, Евросоюз, НАТО, Минск, В мире, Министерство обороны Белоруссии
20:35 21.09.2022 (обновлено: 20:37 21.09.2022)
 
Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами

Минобороны Белоруссии предложило скорректировать военное сотрудничество с соседями

© Sputnik / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Белоруссии
Военнослужащие ВС Белоруссии
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Международное военное сотрудничество Белоруссии с соседними странами целесообразно скорректировать с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
По ее данным, соответствующие предложения выработаны по итогам совещания по вопросам реализации военным ведомством направлений внешней политики Белоруссии, которое прошло под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко.
"Выработаны предложения по корректировке верификационной деятельности, отношений с учетом текущей военно-политической обстановки, а также дипломатическим мерам противодействия "гибридным угрозам" и возникающим угрозам военной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.
Поясняется, что на совещании "дана принципиальная оценка выполнению отдельными странами требований международных договоренностей по контролю над вооружениями, состоянию отношений с приграничными государствами, странами ЕС, странами – членами НАТО, некоторыми международными организациями".
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