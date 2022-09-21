https://ria.ru/20220921/sotrudnichestvo-1818540400.html
Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами
Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами - РИА Новости, 21.09.2022
Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами
Международное военное сотрудничество Белоруссии с соседними странами целесообразно скорректировать с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщила... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:35
2022-09-21T20:35
2022-09-21T20:37
белоруссия
евросоюз
нато
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в мире
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Международное военное сотрудничество Белоруссии с соседними странами целесообразно скорректировать с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.По ее данным, соответствующие предложения выработаны по итогам совещания по вопросам реализации военным ведомством направлений внешней политики Белоруссии, которое прошло под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко.Поясняется, что на совещании "дана принципиальная оценка выполнению отдельными странами требований международных договоренностей по контролю над вооружениями, состоянию отношений с приграничными государствами, странами ЕС, странами – членами НАТО, некоторыми международными организациями".
https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818445211.html
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белоруссия, евросоюз, нато, минск, в мире, министерство обороны белоруссии
Белоруссия, Евросоюз, НАТО, Минск, В мире, Министерство обороны Белоруссии
20:35 21.09.2022 (обновлено: 20:37 21.09.2022)
Белоруссия скорректирует военное сотрудничество с соседними странами
Минобороны Белоруссии предложило скорректировать военное сотрудничество с соседями