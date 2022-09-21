https://ria.ru/20220921/skladbische-1818454300.html

Посол России подтвердил осквернение кладбища русских воинов в Словакии

Посол России подтвердил осквернение кладбища русских воинов в Словакии - РИА Новости, 21.09.2022

Посол России подтвердил осквернение кладбища русских воинов в Словакии

Посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков во время встречи в МИД Словакии во вторник предоставил факты осквернения кладбища воинов Русской императорской армии в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:55

2022-09-21T15:55

2022-09-21T15:56

в мире

игорь братчиков

россия

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817122207_0:123:1200:798_1920x0_80_0_0_64128320e1c21080fd5b1c555be82aec.jpg

ПРАГА, 21 сен – РИА Новости. Посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков во время встречи в МИД Словакии во вторник предоставил факты осквернения кладбища воинов Русской императорской армии в селе Ладомирова (на востоке страны), сообщение о которых дипведомство в своем заявлении днем ранее назвало "сфабрикованными обвинениями, не имеющими под собой фактической основы", сообщила в среду в соцсети российская дипмиссия.Пресс-секретарь посольства Виталий Житнюк сообщил РИА Новости 15 сентября, что по указанию старосты села Ладомирова бульдозер сравнял с землей кладбище солдат русской армии, погибших в Первую мировую войну. В посольстве назвали это "кощунственным шагом" и призвали Словакию соблюдать межправительственное соглашения от 1995 года о захоронениях павших военных."В ходе беседы в МИД Словакии посол РФ с фактами на руках подтвердил, что содержащиеся в сообщении посольства от 15 сентября утверждения полностью соответствуют положению дел на упомянутом воинском захоронении солдат Русской армии времен Первой мировой войны", - говорится в сообщении дипмиссии РФ.В 2014 году на средства посольства РФ кладбище было обустроено. В ходе визита посла РФ в село Ладомирова 13 сентября этого года было установлено, что бетонные ограждения могил отсутствуют, а территория кладбища выглядит как грубо перепаханная площадка. Подтверждающие эти факты материалы были переданы словацким дипломатам.По данным посольства РФ, кладбище было порушено в начале минувшего лета по указанию местного старосты, что подтверждено, в том числе, им самим в интервью СМИ. Вопреки заявлениям старосты, никаких контактов с посольством РФ по вопросу "реконструкции" кладбища, равно как и необходимого для подобных работ разрешения словацких компетентных ведомств у старосты не было.Дипмиссия РФ сообщила обо всем этом словацким дипломатам, выразив при этом надежду, что захоронения в селе Ладомирова будут приведены в надлежащее состояние.Одновременно внимание словацкой стороны было обращено на то, что откровенная враждебность в адрес РФ и ее дипмиссии в Братиславе стала нормой поведения определенных госорганов Словакии. "Не оставляем надежду, что данное противоестественное положение изменится", - говорится в сообщении посольства РФ.

https://ria.ru/20220915/slovakiya-1816872124.html

https://ria.ru/20220915/slovakiya-1817063097.html

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, игорь братчиков, россия, словакия