15:14 21.09.2022 (обновлено: 17:13 21.09.2022)
Симоньян: в Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации
Симоньян: МО уточнило, что частичной мобилизации подлежат отслужившие с боевым опытом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, кто из россиян, по данным Минобороны, подпадает под частичную мобилизацию.
Она отметила, что уточнила этот вопрос у представителей военного ведомства.
"Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта: кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас — засекречено). И главное. Кто имеет боевой опыт", — подчеркнула Симоньян.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT пообещала держать всех в курсе по мере понимания.
Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.