https://ria.ru/20220921/simonyan-1818440980.html

Симоньян: в Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации

Симоньян: в Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Симоньян: в Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, кто из россиян, по данным Минобороны, подпадает... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:14

2022-09-21T15:14

2022-09-21T17:13

безопасность

маргарита симоньян

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, кто из россиян, по данным Минобороны, подпадает под частичную мобилизацию.Она отметила, что уточнила этот вопрос у представителей военного ведомства.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT пообещала держать всех в курсе по мере понимания.Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818436016.html

россия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

безопасность, маргарита симоньян, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии