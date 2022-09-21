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Симоньян: в Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Симоньян: в Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации
Симоньян: в Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Симоньян: в Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, кто из россиян, по данным Минобороны, подпадает... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:14
2022-09-21T17:13
безопасность
маргарита симоньян
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, кто из россиян, по данным Минобороны, подпадает под частичную мобилизацию.Она отметила, что уточнила этот вопрос у представителей военного ведомства.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT пообещала держать всех в курсе по мере понимания.Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.
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безопасность, маргарита симоньян, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
15:14 21.09.2022 (обновлено: 17:13 21.09.2022)
 
Симоньян: в Минобороны рассказали, кто подлежит частичной мобилизации

Симоньян: МО уточнило, что частичной мобилизации подлежат отслужившие с боевым опытом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, кто из россиян, по данным Минобороны, подпадает под частичную мобилизацию.
Она отметила, что уточнила этот вопрос у представителей военного ведомства.

"Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта: кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас — засекречено). И главное. Кто имеет боевой опыт", — подчеркнула Симоньян.

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT пообещала держать всех в курсе по мере понимания.
Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.
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БезопасностьМаргарита СимоньянВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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