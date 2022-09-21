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Шойгу начал выступать с обращением - РИА Новости, 21.09.2022
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Шойгу начал выступать с обращением
Шойгу начал выступать с обращением - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу начал выступать с обращением
Министр обороны Сергей Шойгу выступает с обращением к россиянам. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:31
2022-09-21T11:14
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу выступает с обращением к россиянам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Ряд западных стран, в частности, США, Германия, Франция, Польша уже заявили, что не признают референдумов.
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
09:31 21.09.2022 (обновлено: 11:14 21.09.2022)
 
Шойгу начал выступать с обращением

Глава Минобороны Шойгу начал выступать с обращением

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу выступает с обращением к россиянам.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Ряд западных стран, в частности, США, Германия, Франция, Польша уже заявили, что не признают референдумов.
Путин: При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:17
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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