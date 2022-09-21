https://ria.ru/20220921/shkoly-1818447538.html

Архангельским школам добавят средства на "Точки роста"

Архангельским школам добавят средства на "Точки роста" - РИА Новости, 21.09.2022

Архангельским школам добавят средства на "Точки роста"

Депутаты заксобрания Архангельской области внесли изменения в закон об образовании, которые позволят дополнительно направить 50 миллионов рублей на развитие... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:36

2022-09-21T15:36

2022-09-21T15:36

общество

александр цыбульский

архангельская область

кванториум

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 сен – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области внесли изменения в закон об образовании, которые позволят дополнительно направить 50 миллионов рублей на развитие центров образования "Точки роста" в школах, сообщила пресс-служба Собрания депутатов.Изменения в закон "Об образовании в Архангельской области" одобрили депутаты Архангельского областного собрания на сентябрьской сессии. Законопроект был внесен в порядке законодательной необходимости губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и принят в двух чтениях."С 1 января 2023 года предлагается скорректировать методики расчета субвенции муниципальным образованиям на реализацию образовательных программ и направить дополнительные средства муниципалитетам на ряд направлений", - пояснили в заксобрании.В частности, отмечается, что адресное финансирование будет предусмотрено для школ, в которых действуют центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", и школьных технопарков "Кванториум". Средства пойдут на приобретение расходных материалов и содержание оборудования.Как пояснили в заксобрании, сегодня в рамках нацпроекта "Образование" субсидия из федерального бюджета на создание и оснащение оборудованием центров "Точка роста" предоставляется школам однократно. Однако в дальнейшем необходимо приобретать расходные материалы, содержать оборудование. Такая потребность у школ возникает уже через год после создания "Точек роста"."Сегодня в Архангельской области открыты уже 125 "Точек роста", в следующем году будут созданы еще 30. Чтобы современное оборудование приносило пользу для ребят, нужно обеспечить его текущее содержание. Мы предусмотрели на следующий год дополнительно около 50 миллионов рублей на эти цели", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220912/obrazovanie-1816190194.html

https://ria.ru/20220901/shkola-1813788821.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр цыбульский, архангельская область, кванториум