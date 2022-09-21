https://ria.ru/20220921/rossiya-1818407307.html

Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса

Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса - РИА Новости, 21.09.2022

Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после обращения президента РФ Владимира Путина заявил, что Россия - это развитие для Донбасса, защита и... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:45

2022-09-21T13:45

2022-09-21T14:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

денис пушилин

референдум в донбассе

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после обращения президента РФ Владимира Путина заявил, что Россия - это развитие для Донбасса, защита и стабильность, по его словам, жители региона сделают свой выбор на референдуме. Он добавил, что для Донбасса "сегодня знаменательный день - мы возвращаемся домой"."Сегодня в обращении президент это подтвердил. Россия с Донбассом, Россия с нами... Россия - это защита, Россия - это стабильность, Россия - это развитие для Донбасса. Донбасс и Россия навсегда", - заявил Пушилин в опубликованном в его Telegram-канале обращении.Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, референдум в донбассе, ситуация в днр и лнр