13:45 21.09.2022 (обновлено: 14:00 21.09.2022)
Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса
Глава ДНР Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после обращения президента РФ Владимира Путина заявил, что Россия - это развитие для Донбасса, защита и стабильность, по его словам, жители региона сделают свой выбор на референдуме. Он добавил, что для Донбасса "сегодня знаменательный день - мы возвращаемся домой".
"Сегодня в обращении президент это подтвердил. Россия с Донбассом, Россия с нами... Россия - это защита, Россия - это стабильность, Россия - это развитие для Донбасса. Донбасс и Россия навсегда", - заявил Пушилин в опубликованном в его Telegram-канале обращении.
Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.