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Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/rossiya-1818407307.html
Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса
Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса - РИА Новости, 21.09.2022
Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после обращения президента РФ Владимира Путина заявил, что Россия - это развитие для Донбасса, защита и... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:45
2022-09-21T14:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
референдум в донбассе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после обращения президента РФ Владимира Путина заявил, что Россия - это развитие для Донбасса, защита и стабильность, по его словам, жители региона сделают свой выбор на референдуме. Он добавил, что для Донбасса "сегодня знаменательный день - мы возвращаемся домой"."Сегодня в обращении президент это подтвердил. Россия с Донбассом, Россия с нами... Россия - это защита, Россия - это стабильность, Россия - это развитие для Донбасса. Донбасс и Россия навсегда", - заявил Пушилин в опубликованном в его Telegram-канале обращении.Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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россия, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, референдум в донбассе, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Референдум в Донбассе, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:45 21.09.2022 (обновлено: 14:00 21.09.2022)
 
Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса

Глава ДНР Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после обращения президента РФ Владимира Путина заявил, что Россия - это развитие для Донбасса, защита и стабильность, по его словам, жители региона сделают свой выбор на референдуме. Он добавил, что для Донбасса "сегодня знаменательный день - мы возвращаемся домой".
"Сегодня в обращении президент это подтвердил. Россия с Донбассом, Россия с нами... Россия - это защита, Россия - это стабильность, Россия - это развитие для Донбасса. Донбасс и Россия навсегда", - заявил Пушилин в опубликованном в его Telegram-канале обращении.
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 20:53Специальная военная операция на Украине
Ковитиди: атаки на Донбасс после референдума сочтут агрессией против России
Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:15
Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреДенис ПушилинРеферендум в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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