https://ria.ru/20220921/putin-1818383641.html

Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства, заявил Песков

Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2022

Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства, заявил Песков

Президент России Владимир Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства и руководителями регионов, общих совещаний пока не запланировано, заявил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:41

2022-09-21T12:41

2022-09-21T12:49

политика

владимир путин

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства и руководителями регионов, общих совещаний пока не запланировано, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент в эти дни в постоянном, в ежечасном контакте и с членами правительства, и с руководителями регионов, поэтому недостатка в этих контактах нет. Общих совещаний пока не запланировано", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин провести какие-либо совещания с кабмином или главами регионов после обращения к россиянам и указе о частичной мобилизации.При этом Песков отметил, что в эти дни у президента график весьма подвижен.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе