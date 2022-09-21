https://ria.ru/20220921/putin-1818383641.html
Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства, заявил Песков
Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2022
Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства, заявил Песков
Президент России Владимир Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства и руководителями регионов, общих совещаний пока не запланировано, заявил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:41
2022-09-21T12:41
2022-09-21T12:49
политика
владимир путин
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства и руководителями регионов, общих совещаний пока не запланировано, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент в эти дни в постоянном, в ежечасном контакте и с членами правительства, и с руководителями регионов, поэтому недостатка в этих контактах нет. Общих совещаний пока не запланировано", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин провести какие-либо совещания с кабмином или главами регионов после обращения к россиянам и указе о частичной мобилизации.При этом Песков отметил, что в эти дни у президента график весьма подвижен.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html
https://ria.ru/20220921/novgorod-1818379819.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Политика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
12:41 21.09.2022 (обновлено: 12:49 21.09.2022)
Путин находится в ежечасном контакте с членами правительства, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин ежечасно контактирует с правительством и главами регионов